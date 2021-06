Nino Formicola e Franco Terlizzi: i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi verso Pechino Express 2022

Nino Formicola, all’anagrafe Antonino Valentino Formicola, è il comico, cabarettista e attore italiano che ha vinto la 13esima edizione dell’Isola dei Famosi nel 2018. Dopo l’ultima esperienza televisiva a La sai l’ultima?, il comico milanese sembra pronto a lanciarsi in una nuova sfida come concorrente di Pechino Express.

Al fianco di Nino Formicola, un ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi.

Nino Formicola: chi è il vincitore della 13esima edizione dell’Isola dei Famosi

Antonino Valentino Formicola, nato a Milano il 12 giugno 1953, nel 1976 conosce al Derby Club, un locale notturno milanese, il futuro cognato e collega Andrea Cipriano Brambilla.

Insieme, Formicola e Brambilla formano la coppia Zuzzurro e Gaspare, portando la loro comicità in televisione. Per Nino Formicola e Andrea Cipriano Brambilla il successo arriva con il programma degli anni ’80 Drive In, fino ad arrivare a condurre, per alcune puntate, Striscia la Notizia. La loro collaborazione termina soltanto con la morte di Andrea Cipriano Brambilla, Zuzzurro, nel 2013.

Nino Formicola e la partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2018

Nel 2018 Nino Formicola diventa uno dei naufraghi del reality show L’Isola dei Famosi.

Da concorrente inaspettato, Nino Formicola torna in Italia come vincitore della 13esima edizione del reality. Riguardo il trionfo, assolutamente inaspettato per il comico, Nino Formicola aveva dichiarato a Vanity Fair di aver adottato la stessa mentalità di quando era in tournée in teatro: “Parti con persone che non conosci e sai che devi andarci d’accordo, salirci su un palco. Lavorarci”. Sulla vittoria, Nino Formicola ha poi confessato di aver usato una strategia che nessun naufrago aveva scelto prima: “Ho scelto di vivere l’Isola come fossi uno spettatore, seduto sul divano. Ho cercato di dire cose che avrebbe potuto dire o pensare la gente a casa”.

Nino Formicola e Franco Terlizzi di nuovo insieme dall’Isola dei Famosi a Pechino Express

I due ex naufraghi e amici, Nino Formicola e Franco Terlizzi potrebbero ritornare insieme per una nuova avventura. Dall’esperienza all’Isola dei Famosi sembra che Formicola e Terlizzi si ritroveranno come concorrenti di Pechino Express, probabilmente in arrivo nel 2022 per la prima volta su Sky Uno.