Cesari Bocci continua su Canale 5 con lo speciale viaggio che in questa edizione racconta gli amori che hanno segnato non solo il nostro Paese ma anche tutto il mondo. Viaggio nella grande bellezza ritorna in televisione per la seconda puntata con l’appuntamento fissato ad oggi giovedì 17 giugno 2021 a partire dalle ore 21:30 circa sulla rete ammiraglia di Mediaset. Le anticipazioni della puntata che vedrà come protagonista la città di Verona.

Viaggio nella grande bellezza: Cesare Bocci racconta Verona

L’attore e conduttore Cesare Bocci torna stasera con il programma da lui ideato e condotto. Viaggio nella grande bellezza va in onda con la seconda stagione che continua ad appassionare gli spettatori con i racconti accurati e dettagliati delle meraviglie del nostro territorio che fanno da sfondo alle interessanti storie che esso racchiude.

Oggi giovedì 17 giugno 2021 andrà in onda la seconda puntata di questa stagione, come sempre alle 21:20, che avrà come centro del racconto la bellissima ed affascinante città di Verona e toccherà anche quella di Roma. Inizialmente si partirà dal racconto di una delle storie d’amore più conosciute in tutto il mondo quella tra Romeo e Giulietta, i protagonisti della tragedia di Shakespeare che nel corse dei secoli ha trovato la grande popolarità mondiale.

Viaggio nella grande bellezza: cosa vedremo nelle prossime puntate

Il racconto continuerà portando su schermo uno dei triangoli più noti nel mondo del gossip, quello che vide protagonisti Maria Callas, Aristotele Onassis e Jacqueline Kennedy e che segnò le cronache rosa del secolo scorso appassionando i curiosi con i loro tira e molla. Le due donne furono accomunate dalla figura del milionario Onassis che vide prima la Divina Callas mettere da parte la sua carriera per l’uomo e poi Jacqueline sposarlo.

In coda vedremo il racconto della storia tra Eleonora Duse con il poeta e scrittore Gabriele D’Annunzio, che insieme furono protagonisti di un amore complicato che segnò i primi anni del 1900. Il racconto sarà arricchito come sempre dalla presenza di alcuni ospiti esperti in materia che vedranno il contribuito di Alfonso Signorini, Umberto Broccoli ed altre personalità di spicco della cultura italiana.