Antonella Clerici, la storica conduttrice di Rai 1, torna a parlare dell’ex compagno Eddy Martens e racconta del rapporto rinato tra lui e la figlia, Maelle. Antonella Clerici e il ballerino sono stati insieme 10 anni prima della separazione avvenuta nel 2016.

Antonella Clerici ed Eddy Martens: la fine del loro amore

Antonella Clerici ed Eddy Martens si conoscono nel 2006 in Marocco, pochi anni dopo la conclusione del matrimonio tra la conduttrice di Rai 1 e Sergio Cossa. Eddy Martens lavorava come animatore in un villaggio turistico dove Antonella Clerici era in vacanza ed è stata la scintilla con la conduttrice a convincerlo a trasferirsi in Italia.

La storia d’amore tra Antonella Clerici ed Eddy Martens è stata coronata dalla nascita di Maelle, che oggi ha 12 anni. Nel 2016, la coppia decide di separarsi e, da allora, Eddy Martens ha ripreso a vivere lontano dall’Italia.

Antonella Clerici parla del rapporto tra la figlia Maelle e Eddy Martens

Con la fine della storia d’amore Eddy Martens ha deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi all’estero. Inizialmente, la distanza aveva compromesso il rapporto tra il ballerino e la figlia Maelle: “Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, anche perché vivendo lui all’estero la distanza non aiuta“, ha raccontato la conduttrice in un’intervista a Oggi.

Antonella Clerici però confessa, felice, che ora tra la figlia e il padre c’è un buon rapporto. “Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontanea, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata“.

Il cambiamento di Eddy Martens

La conduttrice spiega anche come sia maturato il ballerino: “Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre“.

Antonella Clerici, l’amicizia con Eddy Martens e il futuro con Vittorio Garrone

Dopo la separazione tra Antonella Clerici ed Eddy Martens, oggi i due sono diventati molto amici. Come ha dichiarato la stessa Antonella Clerici: “Eddy per me è come un fratello”. Superato il dolore iniziale per la separazione, Antonella Clerici ha iniziato a frequentare nel 2016 Vittorio Garrone. Da tempo si vocifera di un possibile matrimonio tra i due e sembra proprio che Antonella Clerici e Vittorio Garrone siano pronti a scambiarsi gli anelli.

