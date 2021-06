Come ogni anno l’esame di maturità è arrivato a concludere il percorso scolastico degli studenti italiani e come ogni anno anche i vip nostrani ricordano la loro esperienza con la fatidica prova finale. Negli anni sono stati molti i volti noti che hanno ricordato il giorno del loro esame e ora anche Carlo Conti ha ricordato quanto vissuto al termine della quinta superiore. Il conduttore ha rivelato di essere arrivato a scuola con un mezzo alquanto insolito: l’ambulanza.

I vip italiani e l’esame di maturità: racconti da film

L’esame di maturità è una tappa fondamentale nel percorso d’istruzione degli studenti italiani.

Chiunque si iscriva alle scuole superiori, siano licei o istituti tecnici, sa che la sua “avventura scolastica” terminerà in un solo modo: con le prove dell’esame di stato. Ogni anno, in occasione della fine della scuola molti vip ricordano la loro esperienza con il tanto temuto esame e le storie di alcuni di loro sono davvero straordinarie. In passato, Manuela Villa aveva raccontato di essersi rifiutata di farsi interrogare dalla commissione, decidendo poi di diplomarsi ad anni di distanza, riprendendo coraggiosamente in mano il percorso lasciato in sospeso. In questi giorni invece, il settimanale Oggi ha chiesto ad altri volti noti dello spettacolo italiano di raccontare la loro esperienza con l’esame di maturità.

Lory Del Santo ha ricordato nuovamente la sua singolare scelta stilistica in occasione del colloquio di fronte alla commissione, che affrontò con ai piedi un tacco 12. Massimo Giletti ha rivelato di aver preso parte a un concerto dei Pink Floyd la sera prima della prova. Amadeus ha ammesso di essere stato promosso con il minimo dei voti e di aver promesso che mai avrebbe lavorato come geometra. Il suo collega Carlo Conti invece ha portato alla luce una storia sorprendente.

Carlo Conti racconta il suo esame di maturità: l’insolito arrivo

Fra i racconti più singolari raccolti da Oggi c’è certamente quello di Carlo Conti. Il conduttore ha spiegato di essersi recato presso l’istituto di ragioneria in occasione del suo esame con un mezzo alquanto insolito. “Mi presentai all’esame in barella e in ambulanza” ha rivelato Conti, ricordando il suo arrivo a scuola. Nessuno scherzo per smorzare la tensione, né la scelta di servirsi di un mezzo di fortuna dopo che la macchina lo aveva lasciato a piedi, ma un vero e proprio incidente aveva reso necessario il viaggio sul mezzo di soccorso.

“Mi ruppi una gamba pochi giorni prima” ha infatti svelato il conduttore, ricordando la sfortunata coincidenza temporale fra i due eventi. Carlo ha inoltre spiegato la sua grande preoccupazione e il timore che l’ambulanza non arrivasse in tempo per l’inizio della prova.

Carlo Conti diplomato con il massimo dei voti

Nonostante i timori del “trasportato speciale” l’ambulanza arrivò in tempo. Carlo Conti riuscì a entrare puntuale a scuola, per svolgere il suo esame di maturità. L’impegno del conduttore venne premiato con il massimo dei voti, 60/60, ma oggi lui ammette di credere che le sue condizioni potrebbero aver giocato a suo vantaggio.

“Mi chiedo se il voto non fu anche un po’ figlio della compassione” ha infatti dichiarato in questi giorni, ironizzando sull’accaduto.

