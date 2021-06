Lorella Cuccarini parla di Gulia De Lellis e del suo Love Island, svelando al pubblico cosa pensa della trasmissione e della sua conduttrice, influencer ed ex volto di Uomini e Donne. In un video, Lorella Cuccarini ha risposto alle domande dei follower senza troppi giri di parole.

Lorella Cuccarini parla di Giulia De Lellis e Love Island

In una delle sue Instagram Stories dedicate alle domande dei fan, Lorella Cuccarini ha deciso di rispondere a chi le chiedeva un commento su Love Island Italia, trasmissione condotta da Giulia De Lellis. La ballerina e presentatrice, reduce dal suo impegno ad Amici, ha detto la sua sul programma che vede al timone l’influencer.

“Volete che vi dica?“, ha chiesto sottolineando di essere pronta a rivelare quello che pensa sull’argomento, prima di addentrarsi nel suo parere sul format e sulla sua “padrona di casa”.

Lorella Cuccarini su Love Island: cosa pensa del programma di Giulia De Lellis

Nel corso del suo messaggio ai follower, Lorella Cuccarini ha rivelato il suo pensiero sull’edizione italiana di Love Island senza troppi giri di parole: “Ho visto la prima puntata insieme alle mie figlie, sicuramente non è un genere di programma che prediligo“.

Poco dopo, la conduttrice ha dichiarato apertamente cosa pensa di Giulia De Lellis: “Mi è piaciuta molto, la trovo carina, simpatica, a suo agio“.

Lorella Cuccarini ha taggato l’influencer, rivolgendole direttamente i suoi complimenti per come sta portando avanti il suo ruolo di presentatrice nel format.

Lorella Cuccarini torna ad Amici? La risposta su Instagram

Durante la “chiacchierata” virtuale con i fan, Lorella Cuccarini ha deciso di rispondere anche a chi le ha chiesto se avrà un futuro nella prossima edizione di Amici, magari nuovamente nei panni di insegnante. Le sue parole sull’argomento si sono fatte strada sui social, aprendo a una possibilità nel cuore del suo pubblico: “Ci devo pensare un po’ perché è una domanda molto difficile…”.

Poco dopo la conclusione del talent show, aveva rivolto a Maria De Filippi un pensiero importante via Instagram, affidando al suo spazio social la sua riconoscenza per l’accoglienza ricevuta nel programma: “Sei arrivata tu. Ti ho parlato come si parla ad un’amica. A cuore aperto. Non ho dubitato un secondo della tua onestà. Mi hai spalancato le porte e mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla“.