Lorella Cuccarini manca dalla Rai da ormai quasi un anno, ma chi ha seguito le vicende che hanno riguardato il suo addio a La vita in diretta, sicuramente non avrà dimenticato le parole scelte per congedarsi. La conduttrice aveva infatti accusato un collega di maschilismo e secondo molti le sue dichiarazioni sarebbero state rivolte ad Alberto Matano. Quest’ultimo però non ha mai mostrato astio nei suoi confronti e recentemente l’ha ricordata in diretta, nel corso della trasmissione.

Lorella Cuccarini via dalla Rai: la presunta frecciatina ad Alberto Matano

A giugno 2020, Lorella Cuccarini aveva scelto di dare il suo addio alla Rai con una lettera contenente forti accuse nei confronti di un collega.

Senza fare nomi, la conduttrice aveva spiegato che nei mesi di lavoro per La vita in diretta, si era dovuta confrontare con “l’ego sfrenato” e con “l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro”. Secondo alcune indiscrezioni, le critiche avanzate dalla Cuccarini, sarebbero state indirizzate alla persona che aveva condiviso con lei il palco all’interno della trasmissione di Rai 1: Alberto Matano. Su di lui, Lorella aveva voluto far chiarezza in occasione di un’intervista a Verissimo. Nel salotto della Toffanin, aveva affermato: “Non è vero che ho pugnalato un collega alle spalle, perché se c’è stata una pugnalata alle spalle quella l’ha presa un’altra persona”.

Nonostante le frecciatine e le voci di corridoio, Matano non ha mai ammesso di aver agito contro la collega, sostenendo di essere una persona trasparente e di non aver mai litigato con nessuno. Il conduttore di Rai 1 si era detto stupito dalla presunta accusa di maschilismo e aveva però ammesso di ritenersi riconoscente nei confronti di Lorella. “Come ho fatto in diretta, l’ultima puntata, ringrazio anche adesso Lorella.

Non ci conoscevamo, ci siamo trovati all’improvviso a vivere un’esperienza epocale. Siamo andati avanti anche quando la rete ci ha chiesto uno spazio maggiore, 4 ore, dandoci forza l’un l’altro. Insieme abbiamo fatto qualcosa di utile”.

Alberto Matano parla di Lorella Cuccarini: un anno dopo

La questione che per un periodo sembrava aver suscitato molte polemiche, non si è mai ufficialmente conclusa con un confronto faccia a faccia fra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. O almeno nessuno dei due ne ha mai parlato pubblicamente. Nella giornata di ieri però, il nome della conduttrice è tornato a risuonare negli studi di La vita in diretta.

A pronunciarlo è stata proprio la voce di Matano. Parlando dell’étoile Carla Fracci deceduta ieri infatti, Alberto ha ricordato che la ballerina era stata ospite della trasmissione lo scorso anno. Qui aveva preso parte a un’intervistata condotta proprio dalla Cuccarini. Annunciando un filmato contenente i momenti salienti del loro incontro, Matano ha dovuto citare Lorella che ha nominato con grande spontaneità, nonostante i presunti attriti.

Alberto Matano: “Lorella Cuccarini, che era qui con me”

Pensando all’occasione del suo incontro con Carla Fracci, Alberto Matano ha ricordato con emozione quei momenti.

“Io posso raccontare la magia che c’è stata in questo studio quando l’anno scorso Lorella Cuccarini, che era qui con me l’ha incontrata”. Dopo aver nominato l’ex collega, il conduttore ha continuato a parlarne, menzionando le sensazioni provate per via dell’intervista con l’étoile. “Non solo l’emozione sua personale, immaginate per Lorella quest’incontro– ha osservato riferendosi alla carriera di ballerina della Cuccarini- ma l’emozione di tutti noi, tutte le maestranze, tutti i tecnici perché arrivava questa regina, Carla Fracci!”. Quasi come parlasse di un’amica, il conduttore si è riferito più volte alla showgirl chiamandola solamente per nome e ricordando i momenti che l’hanno avuta come protagonista.

Lorella Cuccarini “torna” a La vita in diretta: il commento di Alberto Matano

Senza dare peso alle polemiche sul suo abbandono alla trasmissione, la regia de La vita in diretta ha mandato in onda un filmato contenente alcune parti dell’intervista di Lorella Cuccarini e Carla Fracci. Le due avevano affrontato una lunga chiacchierata sulla danza, ma non solo. L’étoile aveva ammesso che da bambina non sognava di diventare una danzatrice, bensì una parrucchiera. Proprio ricollegandosi a questa simpatica confessione, al termine del video Matano ha nominato nuovamente la collega. “Quando risponde a Lorella e dice ‘ma io non ci pensavo proprio, io volevo fare la parrucchiera’” ha ribadito, esprimendo simpatia per queste parole.

Stando al tono utilizzato dal conduttore per parlare della Cuccarini verrebbe da credere che ormai tutte le polemiche abbiano fatto spazio a una serena riconciliazione. Chissà però se è davvero così che stanno le cose o se invece Matano non ha scelto di nascondere l’astio ancora presente dietro un’apparente facciata di normalità. Per ora, Lorella Cuccarini non si è espressa su quanto accaduto nella puntata di ieri. Forse anche lei ha scelto la strada della riappacificazione o forse invece sta solo escogitando come rispondere.