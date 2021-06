Maddalena Corvaglia rompe il silenzio su Paolo Berlusconi

Maddalena Corvaglia rompe il silenzio dopo i gossip esplosi intorno alla sua presunta storia d’amore con Paolo Berlusconi. L’ex velina ha deciso di fare chiarezza, spiegando al suo pubblico come stanno le cose attraverso un messaggio che non lascia spazio ad alcun dubbio.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi: l’ex velina interviene su Instagram

L’ex velina di Striscia la Notizia, da qualche giorno al centro di rumorosi gossip sulla presunta relazione con il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, ha deciso di rompere il silenzio e parlare direttamente ai suoi follower con un messaggio Instagram in cui ha precisato come stanno le cose.

Per farlo, Maddalena Corvaglia ha condiviso un post sul suo profilo in cui domina una foto che la ritrae assoluta protagonista, sola e sorridente, sotto il sole. A incorniciare il colorato scatto, una didascalia più che chiara sulla sua attuale situazione sentimentale.

“Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che, quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia , della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione.

Buon pomeriggio a tutti!“.

post di Maddalena Corvaglia su Instagram

Maddalena Corvaglia single: nessuna storia d’amore con Paolo Berlusconi

Maddalena Corvaglia ha quindi smentito pubblicamente di avere una relazione con Paolo Berlusconi, gossip che, da qualche ora, si era fatto sempre più insistente tra le colonne delle cronache rosa. L’ex velina di Striscia conferma così di essere single, sottolineando con tono ironico di aver scoperto di avere una storia d’amore attraverso le ultime voci sulla sua vita privata.

Non c’è nessun nuovo amore, al momento, con buona pace di quanti già sognavano di seguire le “trame” di una nuova coppia dell’estate. Nel passato di Maddalena Corvaglia la storia con Enzo Iacchetti, durata fino al 2007, e le nozze del 2011 con il chitarrista Stef Burns, volto noto tra i musicisti di Vasco Rossi, con il quale ha avuto una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum. Il matrimonio è finito nel 2017.