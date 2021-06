Paolo Berlusconi, 71 anni e fratello minore di Silvio Berlusconi, sta facendo parlare di sé per un presunto flirt con l’ex velina Maddalena Corvaglia. In passato, Paolo Berlusconi è stato al centro di numerose notizie riguardanti la sua vita privata. Per il fratello minore dell’ex premier, infatti, Maddalena Corvaglia non sarebbe la prima donna famosa che gli viene accostata. Dopo due matrimoni, entrambi conclusi con il divorzio, Paolo Berlusconi ha avuto diverse relazioni con donne della televisione e dello spettacolo.

Paolo Berlusconi, chi è il fratello minore dell’ex premier

Paolo Berlusconi nasce a Milano nel 1949 ed è il terzo e ultimo figlio di Luigi Berlusconi e Rosa Bossi.

Il fratello minore di Silvio Berlusconi è, ancora oggi, editore de Il Giornale. Dopo diversi anni a capo della finanziaria Paolo Berlusconi finanziaria s.r.l, Paolo Berlusconi inizia una nuova avventura a fianco del fratello maggiore, diventando il presidente dell’AC Monza, nel 2019.

Paolo Berlusconi, matrimoni e figli

Paolo Berlusconi ha vissuto l’esperienza del matrimonio per ben due volte. Il primo matrimonio viene celebrato tra Paolo Berlusconi e Mariella Bocciardo. Da questa prima unione sono nate, nel 1971, Alessia e, nel 1975, Luna Roberta.

Poco dopo, Paolo Berlusconi e Mariella Bocciardo mettono fine al matrimonio. Dopo il divorzio, nel 1978 Paolo Berlusconi convola nozze per la seconda volta con Antonia Rosa Costanzo. Dal loro matrimonio, finito dopo pochi anni, sono nati Davide Luigi, nel 1982, e Nicole Rose, nel 1989.

Paolo Berlusconi, tra relazioni e presunti flirt

Dopo la fine del secondo matrimonio, a Paolo Berlusconi sono stati affibbiati numerosi flirt. Uno di quelli confermati è quello con Katia Noventa. Quella tra Paolo Berlusconi e Katia Noventa è stata, in realtà, una vera e propria relazione durata dal 1993 al 2000.

Un’altra storia importante è stata quella con la showgirl Natalia Estrada, dal 2001 al 2006. L’ultimo legame ufficiale è quello, tra il 2012 e il 2013, con l’ex gieffina Carolina Marconi. Tutti i flirt di cui si è parlato in seguito, non sono mai stati confermati, come quello con Rosy Dilettuoso.

Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia, la nuova coppia dell’estate?

Paolo Berlusconi, dopo diversi anni, torna a far parlare di sé e della sua vita amorosa. Non c’è ancora l’ufficialità, ma sembra che Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia siano destinati ad essere la presunta coppia più vociferata dell’estate.