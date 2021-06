Raffaella Carrà, nome d’arte di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è una showgirl, cantante, attrice e conduttrice italiana tra le più famose a livello internazionale. La sua passione per la danza e la recitazione risalgono a quando aveva soltanto 8 anni. Ripercorriamo le tappe salienti dalla sua carriera, iniziata quando ancora era giovanissima, e della sua vita privata: la vita di un’icona.

Raffaella Carrà: l’esordio al fianco di Frank Sinatra

Sin da piccolissima la Carrà si trasferisce a Roma per studiare all’Accademia Nazionale di Danza e al Centro Sperimentale di cinematografia. Qui muove i primi passi verso la vita costellata di successi a livello internazionale.

Durante la sua carriera tra cinema, musica e televisione ha avuto modo di collaborare con nomi illustri del cinema internazionale e della televisione italiana come Gianni Boncompagni e Sergio Japino. La sua carriera cinematografica inizia da giovanissima nel film Tormento del passato. Pochi anni dopo quel primo ruolo, la Carrà si ritrova a recitare al fianco del cantante e attore statunitense Frank Sinatra. Negli anni si è sempre vociferato su una possibile relazione tra Raffaella Carrà e Frank Sinatra ma la showgirl italiana ha sempre smentito queste voci.

Raffaella Carrà: la televisione l’incontro con Gianni Boncompagni

Con lo spettacolo televisivo Io, Agata e tu, Raffaella Carrà lancia un nuovo modo di condurre e stare in televisione. Il suo essere moderna rispetto ai tempi diventa il suo marchio di fabbrica in tutte le trasmissioni televisive future che l’avranno come protagonista. La consacrazione televisiva di Raffaella Carrà arriva, però con la trasmissione Pronto, Raffaella?, il cui autore e regista era Gianni Boncompagni. Tra la Carrà e Boncompagni, oltre che ad una collaborazione artistica, inizia anche una relazione sentimentale che durò diversi anni.

L’ultima occasione che li ha visti lavorare insieme è stata per il programma del 2008, Carràmba che fortuna.

Raffaella Carrà: la collaborazione e l’amore con Sergio Japino

La collaborazione artistica tra Raffaella Carrà e Sergio Japino inizia alla fine degli anni ’80. Insieme, Carrà e Japino collezionano numerosi successi come Raffaella Carrà Show, Carràmba che sorpresa. L’ultimo prodotto televisivo che li ha visti insieme è stato A raccontare comincia tu, del 2019. Oltre che una grande e importante collaborazione lavorativa, Raffaella Carrà e Sergio Japino sono stati compagni di vita per molti anni.

Nonostante la fine della loro storia, i due continuano ad essere molto legati l’uno all’altra.