Jasmine Carrisi si muove ormai nel mondo della musica e dello spettacolo da professionista, ma non manca di raccontare aneddoti sulla sua famiglia, in particolare su papà Al Bano. La giovane cantante, che un mese fa ha festeggiato l’uscita del brano Calamite, ha svelato un lato del carattere del padre parlando del suo compleanno, passato a lavorare.

Jasmine Carrisi su Al Bano: “Il giorno del suo compleanno ha lavorato”

Che Al Bano sia instancabile si poteva immaginare. Il Leone di Cellino San Marco non sembra avere in mente di andare in pensione e, nonostante la carriera ancora attiva da cantante, è anche un produttore di vini nella sua tenuta pugliese.

A confermare che il lavoro ha un ruolo centrale nella sua vita è la figlia Jasmine Carrisi, avuta con Loredana Lecciso.

“Per quanto riguarda i festeggiamenti del suo compleanno, papà quel giorno ha lavorato, per cui abbiamo fatto solo una cena in famiglia“, ha raccontato a Mio.

Il peso del cognome Carrisi

Jasmine Carrisi è consapevole del fatto che essere una figlia d’arte ha comunque dei lati negativi. Sui talent, ha dichiarato: “I talent mi piace guardarli ma non parteciperei mai perché credo che, in questo caso, il mio cognome peserebbe troppo e potrebbero esserci dei pregiudizi“.

La cantante insieme proprio ad Al Bano, con cui ha un legame speciale, ha la sua esperienza nel settore, dopo aver fatto la giudice insieme al padre per The Voice Senior.

Con DiLei, ha approfondito la questione: “Crescere con due nomi importanti ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, diventa difficile creare una propria identità soprattutto nel mio caso perché ho scelto di lanciarmi nella musica adesso. Crescendo ho capito di dover pensare solamente ai lati positivi e fregarmene dei pregiudizi, da piccolina lo sentivo di più“. Jasmine ha fatto pace con la fama dei due genitori e racconta di essere stata molto aiutata dai loro consigli.

Jasmine Carrisi, i piani per il futuro

La figlia di Al Bano ha ricevuto tante dritte dal padre per quanto riguarda il canto, soprattutto per la tecnica musicale. Benché le manchino molto i concerti, “la parte più bella per chi fa questo mestiere“, non nasconde di pensare anche alla televisione.

“Nonostante la mia passione numero 1 rimanga la musica, credo che fare televisione sia un mestiere bellissimo! Ti regala una adrenalina pazzesca e più ne fai, più ti viene voglia di continuare“, ha spiegato, “A me piace tantissimo e, se c’è l’occasione, continuerei volentieri“.

