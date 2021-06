Martina Miliddi e Raffaele Renda hanno iniziato la loro relazione sotto le telecamere di Amici di Maria De Filippi, e la loro visibilità ovviamente ha attirato molte curiosità. La coppia ha recentemente dovuto chiarire che non c’è nessuna crisi che la loro storia procede a gonfie vele, ma alcuni fan continuano ad attaccare Martina, ballerina protagonista dell’ultima edizione di Amici, per la fine dell’amore con Aka7even.

Amici, nessuna crisi tra Martina e Raffaele

Tra Martina e Raffaele la scintilla è scoppiata durante Amici, ma la coppia ha trovato una quadra solo fuori dalla scuola. L’interesse per loro non è mai sceso, e molti fan continuano a monitorare la loro vita sentimentale, tanto da allarmarsi quando Martina Miliddi ha pubblicato un estratto di Estranei a partire da ieri, di Alessandra Amoroso.

Immediato il sospetto che la loro storia fosse finita, e in molti hanno chiesto chiarimenti. D’altronde, i versi pubblicati dalla ballerina lasciavano presagire il peggio: “Che me ne frega di esserti amica. Mi sembra assurdo solo a pensarci. Cosa vuoi che dica? Guardaci, guardaci adesso, non c’è più un gesto, non c’è compromesso“.

La replica di Martina Miliddi

Il clima ha spinto Martina a pubblicare una Storia su Instagram rassicurando i fan.

“Ragazzi stavo leggendo i messaggi che mi state continuando a mandare“, ha scritto la ballerina di Amici, “È tutto a posto. Io e Raffaele stiamo bene“. A corredo una foto insieme pubblicata tra le Storie di Raffaele Renda.

Gli attacchi a Martina per la storia con Aka7even

Purtroppo appena muore una polemica ne nasce subito un’altra, e molti follower hanno a questo punto attaccato Martina Miliddi per il triangolo tra lei, Aka7even e Raffaele. Una situazione che è stata superata dai diretti interessati, pare, con Aka che ha parlato dei suoi sentimenti e della rivalsa arrivando in finale ad Amici.

Non sembrano intenzionati a mollare i follower della ballerina, che si dicono “infastiditi” dalla presunta “incoerenza” della coppia. “Dalle stelle alle stalle“, “Molto meglio Aka“, “Squallidi” sono solo alcuni dei commenti sotto il post della giovane. Insomma, una vera e propria intromissione che comunque, si spera, non avrà peso nella storia tra Martina e Raffaele.

