Giovanna Civitillo racconta particolari divertenti del suo matrimonio con Amadeus. Il rapporto tra la soubrette e il presentatore è solido e profondo, ma ovviamente la vita di coppia presenta sempre qualche aneddoto divertente o particolari interessanti come il buffo soprannome con cui la Civitillo chiama il marito. Giovanna chiarisce anche perché hanno un solo profilo su Instagram, senza troppi giri di parole.

Giovanna Civitillo: “Chiamo mio marito Sophia Loren“

Come racconta in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, , l’ex “scossa” della Rai chiama il marito “Sophia Loren“, buffo e insolito nomignolo.

Il motivo lo spiega con la consueta ironia: “Lui alle 7 è già in piedi perché ha bisogno di 3 ore per prepararsi. Lo chiamo Sophia Loren, sembra una diva che si sistema per una gran serata. Fa tutto con calma“.

Sembra proprio che Amadeus tenga molto alla sua immagine, tanto da metterci ore a prepararsi. Questo simpatico aneddoto lascia un sorriso, ma fa capire quanto è salda la relazione tra Giovanna e Amadeus dopo anni di matrimonio, dove rimane lo spazio per quella complicità che si esprime anche attraverso l’umorismo.

Perché un profilo Instagram condiviso? Giovanna Civitillo risponde anche a questo

In tanti si sono chiesti perchè il presentatore, tra i più noti e amati, non abbia un personale profilo Instagram.

A questo, risponde la moglie: “È divertente. Non lo dividerei mai. Mi toccherebbe gestirne due, il mio e il suo, perché Ama ai social non si avvicina proprio. Dovrei fare un doppio lavoro: ma chi me lo fa fare?“. Il motivo è dunque che Amadeus, a dispetto di quanto si possa pensare, non è molto social e per Giovanna è più pratico gestire un profilo solo.

Nonostante i social non siano il suo forte, la Civitillio dichiara che suo marito ha un romanticismo vecchio stampo e che non le fai mai mancare attenzioni.

Amadeus le scrive bigliettini d’amore molto sintetici, racconta Giovanna, ma sentiti e profondi.

La carriera all’ombra di Amadeus

Giovanna Civitillo racconta anche di come il matrimonio con il conduttore abbia influito sul suo lavoro. Benché sia in televisione da 25 anni, e abbia partecipato a programmi come Domenica In, Detto Fatto, La vita in diretta, “per il pubblico sarò sempre ‘la scossa’ oppure ‘la moglie di Amadeus’“, dichiara.

Nonostante ciò, questo la infastidisce fino a un certo punto: “Sono la moglie di Amadeus e sono orgogliosa di esserlo.

Lo amo tanto, l’ho sposato e ne sono felice. Mi dicono sono ‘solo’ la moglie di Amadeus? Pazienza, mica è un’offesa. Io so bene quali sono le mie qualità, i miei limiti, quello che posso fare in tv e quello che non mi si addice“. Civitillo comunque apprezza molto il lavoro del marito: “Ama è un professionista incredibile e di grande esperienza. Sul lavoro da lui ovviamente ho solo da imparare“.

