Luca Angeletti è uno degli attori più versatili del panorama italiano, capace di entrare al meglio in ruoli tragici e comici, e di fare innamorare molti giovani con le sue indimenticabili interpretazioni. Attore pugliese, classe 1974, che ha recitato, tra gli altri, in Scusa ma ti chiamo amore, è lui a prestare il volto a Ferdinando Rampi nella miniserie Sky Alfredino-Una storia italiana. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Luca Angeletti e gli esordi a teatro

Luca Angeletti, dopo aver conseguito il diploma alla scuola di teatro Il circo a vapore, a Roma, segue vari stage, che lo aiuteranno a migliorare nella recitazione teatrale, cinematografica e nella danza.

Il 2003 è un anno importantissimo per Luca Angeletti: prima sarà impegnato a teatro, con lo spettacolo Nessuno, poi al cinema, nel film Eccomi qua.

Luca Angeletti tra cinema e fiction

È proprio sul grande schermo che Luca dà il meglio di sé: nel 2004 ha partecipato al film Promessa d’amore, Una talpa al bioparco e 13dici a tavola. Lo stesso anno, un suo cortometraggio è stato premiato al Giffoni Film Festival.

Nel 2008, Luca Angeletti si è fatto conoscere al grande pubblico con una magistrale interpretazione nei panni di Enrico, nel film Scusa ma ti chiamo amore e, due anni dopo, ha ripreso il ruolo in Scusa ma ti voglio sposare: questi due film hanno portato a Luca Angeletti una discreta notorietà.

Nel 2014, era nel cast di Lucy (con Scarlett Johansson), mentre nel 2017 ha preso parte a ben tre film: Beata Ignoranza, Mamma o papà? e Come un gatto in tangenziale.

Anche in TV Luca Angeletti ha lavorato molto, recitando in moltissime fiction, divenute ben presto note. Per citarne alcune, Il capo dei capi, Squadra Antimafia – Palermo oggi, Fratelli Detective, La Buona battaglia – Don Pietro Pappagallo, Nati Ieri e, dal 2008 al 2010, Tutti pazzi per amore.

Angeletti presterà il suo volto a Ferdinando Rampi, accanto ad Anna Foglietta, nella serie tv Alfredino-una tragedia italiana; la serie che ripercorre il dramma del piccolo Alfredino Rampi.

La vita privata e i social

In merito alla vita privata di Luca Angeletti, sappiamo poco: infatti, l’attore tiene molto alla propria riservatezza. È sposato (ma della moglie si sa ben poco, se non che faceva l’attrice) ed ha una figlia, di nome Margherita. Per Luca Angeletti il rapporto con i followers è molto importante: infatti, attraverso il suo profilo Instagram e il suo sito ufficiale, li aggiorna quotidianamente.

Approfondisci:

Tragedia del Vermicino, 40 anni dalla morte del piccolo Alfredino Rampi: il ricordo di quei 3 giorni di “tv del dolore”