Lavori in corso in casa Rai per la composizione dei palinsesti autunnali della televisione pubblica. A viale Mazzini c’è grande fermento in questi giorni per le decisioni sui programmi e sui volti da proporre ai telespettatori in vista del prossimo autunno di Rai1. Tra conferme e new entry si prospetta una stagione interessante fatta di grandi varietà ed importanti novità. Tutte le indiscrezioni.

Il palinsesto Rai per l’autunno 2021: i programmi che potremmo vedremo sulla tv

Sono tante le indiscrezioni che riguardano il palinsesto Rai per il prossimo autunno che vedrà alcune grandi riconferme, sia negli show che nei volti dei presentatori e presentatrici, e delle importanti nuove entrate a confermare una squadra in continua evoluzione.

Partiamo dai volti noti. Nessuna sorpresa negativa vedrebbe coinvolto da vicino uno dei conduttori più amati della Rai che trova la meritata conferma a suon di buoni risultati ed una grande novità, rivela Tvblog in merito ai palinsesti. Amadeus, fresco del secondo successo da conduttore del Festival di Sanremo, sarà ancora in sella del preserale di Rai1 con I soliti Ignoti e vedrà inoltre il debutto del suo nuovo show che omaggia la musica ed avrà come titolo Arena ’60,’70,’80.

Il programma di Rai1, metterà al centro la musica di quegli anni amata non solo dal conduttore ma anche dagli spettatori, sempre stando alle indiscrezioni.

Una ennesima conferma vede protagonista la conduttrice Milly Carlucci pronta a lanciare una nuova stagione di Ballando con le Stelle, che tornerebbe quindi in tv a distanza di un anno. Dopo la vittoria di Gilles Rocca della scorsa edizione, lo show potrebbe ripartire come sempre nella prima serata del sabato di Rai1 il 16 ottobre 2021 per mettere nuovamente alla prova con il ballo il nuovo cast composto da personaggi famosi.

Rai e l’arrivo di Cattelan

La grande new entry di Rai1 sarebbe invece rappresentata dall’attesissimo arrivo di Alessandro Cattelan. Il conduttore, fresco dal divorzio con Sky, avrebbe trovato subito una nuova casa nella televisione pubblica che lo collocherebbe in due sabato sera consecutivi a partire dal 18 settembre 2021. Da grande è il one man show che rappresenta il suo atteso debutto in Rai e che, stando alle speranze dei tanti fan, potrebbe essere l’antipasto per la conduzione del prossimo Eurovision Song Contest.