Anche per Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è arrivata la maturità. Il cantante e finalista di Amici che proprio in questi giorni sta scalando le classifiche con il suo nuovo singolo Loca, si è diplomato ieri 21 giugno.

Aka7even si è diplomato: l’annuncio del cantante di Amici su Twitter

Dopo l’esperienza di Amici, il successo di Aka7even non si arresta e la sua nuova hit, Loca, lo porta al 47esimo posto nella classifica delle canzoni più trasmesse dalla radio. Tra una tappa e l’altra del suo tour, però, Aka ha dovuto anche studiare e prepararsi per gli esami di Stato. Questo era infatti il suo ultimo anno ed è stato proprio lui a svelare come abbia conciliato impegni musicali e scolastici.

Su Twitter ha dato l’annuncio: “Ah comunque mi sono diplomato, studiavo nel van, tra un firma copie e l’altro”. Pare dunque che sia riuscito a ritagliarsi il tempo necessario per studiare e che non sia l’unico del gruppo di Amici ad essersi diplomato quest’anno.

Anche Tommaso Stanzani si è diplomato

Il ballerino del talent di Maria de Filippi, Tommaso Stanzani, classe 2001, ha conseguito anche lui la maturità da pochissimi giorni. Su Instagram manifesta tutta la sua gioia e il senso di libertà che la fine degli esami regala.

“Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile”, ammette sotto un post che lo ritrae insieme ai suoi genitori. “Ero appena uscito da Amici e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno”, continua. E poi svela il segreto che gli ha permesso di raggiungere questo importante traguardo: “Non è stato facile recuperare tutto, ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Posso dire di essere finalmente MATURO”.

Aka7even: tra successo musicale e nuovi amori

L’Instore tour ha portato Aka7even in giro per il l’Italia, riscuotendo moltissimo seguito. Il suo van gli ha permesso di raggiungere Milano, Torino, Bologna, Roma e il suo nuovo singolo è già disco di platino. Inoltre, pare che anche sul fronte amoroso ci siano importanti novità. Dopo la storia d’amore con Martina Miliddi sbocciata ad Amici e poi conclusasi, Aka7even è stato paparazzato con l’ex allieva de Il Collegio, Alice de Bortoli.