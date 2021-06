Enrico Brignano e Flora Canto stanno per diventare genitori per la seconda volta. In attesa del parto cesareo programmato della compagna, Flora Canto, la famiglia si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima dell’arrivo di Niccolò. Enrico Brignano condivide sui social uno scatto della vacanza, con una dedica speciale per Flora Canto, la figlia Martina e il non ancora nato Niccolò.

Enrico Brignano e Flora Canto, la vacanza in famiglia prima dell’arrivo di Niccolò

Enrico Brignano e Flora Canto si stanno godendo gli ultimi giorni di relax, insieme alla figlia Martina, prima dell’arrivo di Niccolò.

La coppia sta, infatti, per accogliere il secondo figlio a distanza di 4 anni dalla prima. La figlia di Enrico Brignano e Flora Canto, Martina, è nata nel 2017, dopo 3 di amore tra l’attore e la neo- conduttrice. Enrico Brignano e Flora Canto, in questi giorni, hanno condiviso alcuni momenti di questa vacanza in famiglia, facendo trasparire la felicità per il momento che sta per arrivare. La nascita del figlio, Niccolò, è stata già programmata con un parto cesareo a Roma.

Enrico Brignano e Flora Canto: gli auguri dell’attore alla conduttrice per Fatto da Mamma

Prima della partenza, Enrico Brignano ha fatto un post speciale su Instagram per il debutto della compagna, Flora Canto, alla conduzione di Fatto da Mamma.

Il programma in onda su Rai 2 ha dato il via, il 5 giugno, alla carriera da conduttrice di Flora Canto. Enrico Brignano ha deciso di celebrare questo passo importante della compagna condividendo delle tenere foto di coppia con il messaggio “In bocca al lupo Amore mio per il tuo programma Fatto da Mamma!”.

Enrico Brignano e la dedica sui social: “il mio senso della vita racchiuso in un’immagine”

Enrico Brignano, presto papà per la seconda volta, si è lasciato andare sui social ad un’altra dolce dedica, questa volta per tutta la sua famiglia.

L’attore ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto della compagna Flora Canto con il pancione ben in vista, abbracciato dalla figlia Martina. Su questo bel quadro di famiglia, Enrico Brignano scrive “il mio senso della vita racchiuso in un’immagine”.