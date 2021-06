Anche per Rai3 è arrivato il momento di alzare il sipario sul suo palinsesto che accompagnerà gli spettatori televisivi a partire dall’autunno 2021 fino all’inverno del 2022. Attraverso una conferenza stampa online i vertici Rai hanno svelato le scelte che riguardano il terzo canale. Tutti i programmi che vedremo sulla rete a partire da settembre 2021.

Il palinsesto di Rai3 nella prima serata

Con lo slogan di Accendiamo il futuro i vertici Rai hanno ufficializzato quest’oggi martedì 22 giugno 2021 il palinsesto ufficiale per la stagione 2021/2022 di Rai3, Rai1 e Rai2. Tante gradite conferme sul terzo canale in quello che si prefissa di essere un racconto della realtà sempre accurato e meticoloso.

Vediamo tutte le scelte per la prima serata:

il lunedì sera del canale si colora delle indagini giornalistiche di Presa Diretta e Report ;

e ; martedì sera torna Bianca Berliguer con la sua Carta Bianca ;

con la sua ; il mercoledì sera ci sarà l’immancabile appuntamento con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto? ;

e ; giovedì sera vede la conferma del duo Giallini – Panariello con Lui è peggio di me che lascerà successivamente il suo spazio a Franca Leosini con Che fine ha fatto Baby Jane ;

– con che lascerà successivamente il suo spazio a con ; il venerdì resta la serata dedicata al cinema e precisamente a quello italiano;

il sabato sera invece vedrà nel corso del tempo una staffetta tra Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini, Sapiens di Mario Tozzi e La fabbrica del mondo condotto da Marco Paolini . Nel 2022 sono attesi invece Che ci faccio qui di Domenico Iannacone ed il nuovo programma di Roberto Saviano dal titolo Insider .

di Sabrina Giannini, di Mario Tozzi e condotto da . Nel 2022 sono attesi invece di ed il nuovo programma di Roberto Saviano dal titolo . la domenica cede la riconferma per Fabio Fazio e la truppa di Che tempo che fa.

Le offerte di Rai3 che vanno dalla mattina al preserale

La mattina del canale parte con Agorà dalle 8:00 alle 10:00 con Luisella Costamagna alla conduzione affiancata per l’ultima parte da Senio Bonini.

Subito dopo in onda andrà Elisir dell’eterno Michele Mirabella con Benedetta Rinaldi, che passerà la linea ai Tg regionali. Invece di sabato mattina torna Marco Carrara con Timeline Focus, mentre domenica mattina è riconfermato Le parole per dirlo.

L’offerta per il pomeriggio vede invece il sabato l’immancabile Tv Talk che passerà la linea a Frontiere, mentre la domenica pomeriggio ci sarà ovviamente Mezz’ora in più e Kilimangiaro.

L’appuntamento preserale del canale di Rai3 sarà accompagnato come sempre dalla soap Un posto al sole, che farà na staffetta con Geppi Cucciari ed il suo Che Succ3de?

prima e Via dei Matti Numero 0 a partire febbraio 2022. Il sabato sera invece alla stessa ora torna Massimo Gramellini con Le parole della settimana.

Totale conferma anche per Lucia Annunziata e per il suo Mezz’ora in più in onda di domenica alle 14:30 circa, con la conduttrice che a dicembre con Paolo Mieli sarà impegnata in una serie di seconde serate di avvicinamento all’elezione del Presidente della Repubblica.