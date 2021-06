Daniele Liotti è un attore molto popolare, protagonista in film e fiction di grande successo, ma molto riservato per quanto riguarda la propria sfera intima. Infatti, l’attore romano tiene molto alla propria riservatezza. Nelle ultime settimane, è circolata la notizia di una sua presunta malattia, smentita seccamente dallo stesso attore. Scopriamo qualcosa di più sulla carriera e la vita privata di Daniele Liotti.

Daniele Liotti: dagli studi di giurisprudenza alla recitazione

Daniele Liotti nasce a Roma il 1 aprile del 1971. Fin da giovanissimo, Daniele sogna di diventare un calciatore ma, a soli 20 anni, un grave infortunio stronca la sua carriera.

Si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, ma, ben presto, interrompe gli studi. Infatti, quella non è la strada giusta per lui. Prima intraprende la carriera da modello, poi quella di attore.

Daniele Liotti tra cinema e Serie TV

Tutti lo conosciamo per la sua incredibile interpretazione di Francesco Neri in Un passo dal cielo, ma Daniele Liotti ha recitato in molti film di successo. Per citarne alcuni:

Il fuggiasco (2003),

Giovanna la pazza (2001),

Un vampiro a Miami (1993),

Tutta colpa di Freud (2014).

Daniele Liotti ha, inoltre, recitato in alcune serie, come Squadra Mobile (2015) e Immaturi – la serie (2018).

Daniele Liotti: vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata di Daniele Liotti, l’attore non ama particolarmente i social: infatti, ha un proprio profilo Instagram, ma non lo usa tanto. Liotti ha due figli: un maschio, Francesco, avuto nel 1998 con Arianna (i due si sono lasciati quando il bambino non aveva ancora compiuto 3 anni), e una femmina, Beatrice, avuta con Cristina D’Alberto nel 2017.

Daniele Liotti è attualmente fidanzato con Cristina, attrice della soap Vivere, più giovane di lui di 6 anni. I due sono follemente innamorati e stanno pensando di convolare presto a nozze.

Qualche curiosità sull’attore: