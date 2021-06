Prima di mostrare ai fan la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani la Rai ha deciso di mandare sugli schermi in replica le puntate della prima stagione a partire da giovedì 24 giugno 2021. Rivedremo dunque Luca Argentero che per la prima volta indossa i panni del dottore Andrea Fanti e ci mostrerà nuovamente la sua storia. Tutto sul cast e sulla trama della serie che vede tra i protagonisti anche Matilde Gioli.

Doc – Nelle tue mani: quando torna in onda

La prima fortunata stagione di Doc – Nelle tue mani sta tornando in televisione per la gioia dei suoi tanti fan che certamente non perderanno l’occasione di rivedere Luca Argentero nei panni del Doc Andrea Fanti.

L’attore torna a fare compagnia al pubblico di Rai1 a partire da giovedì 24 giugno 2021, quando la Rai ha deciso di mettere di nuovo in onda i primi 12 episodi della serie per un ciclo di giovedì che accompagnerà i telespettatori per tutta l’estate.

Doc – Nelle tue mani: la trama

Gli spettatori sono dunque pronti a rivedere l’evoluzione della storia del dottor Andrea Fanti, un medico che perde la memoria dei suoi ultimi 12 anni a causa di un trauma celebrale e in un certo senso passa dall’altra parte diventando dunque paziente.

Andrea Fanti è un uomo che si ritrova a dover combattere con le paure dei pazienti ed anche con le sue dato che si trova a reinventare la propria vita ormai privata dei ricordi di parenti e amici dalla perdita della memoria. Nell’ospedale nel quale lavora però troverà rifugio alle sue inquietudini andando incontro anche ad una conoscenza che lo metterà in crisi, sentendosi a metà tra la sua ex moglie e la collega Giulia che per l’appunto collabora con lui.

Nei panni di Giulia vi è l’attrice Matilde Gioli, mentre completano il cast Gianmarco Saurino in quelli del collega Lorenzo Lazzarini, l’ex moglie è Agnese Tiberi interpretata da Sara Lazzaro mentre il migliore amico di Andrea è Giovanni Scifoni nei panni di Enrico Sandri.

L’appuntamento è per giovedì 24 giugno 2021 a partire dalle ore 21:30 circa con le prime due puntate dal titolo Meno 12 e Selfie.