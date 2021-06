Continua la messa in onda su Canale 5 della nuova serie tv che sta facendo compagnia ai suoi telespettatori accompagnandoli in questa calda estate. Grand Hotel – Intrighi e passioni torna mercoledì 23 giugno 2021 con due puntate tutte a godere sulla rete Mediaset. Scopriamo le anticipazioni dei due episodi in onda il 23 giugno a partire dalle ore 21:30.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: la nuova serie tv di Canale 5

Da quando la serie ha debuttato mercoledì 9 giugno in prima serata su Canale5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha saputo conquistare i telespettatori con le sue trame. La prima stagione sta andando in onda con due episodi per appuntamento e vede come protagonisti gli attori Yon González, Pedro Alonso e Megan Montaner, che il pubblico italiano ha già apprezzato ne Il Segreto quando ha preso i panni dell’amata Pepa.

Grand Hotel – Intrighi e Passioni è una serie di genere sentimentale che è stata girata in Spagna totalmente in costume ed ambientata nei primi anni del 1900. Composta da 9 episodi, la prima stagione sta raccontando con note drammatiche e poliziesche la storia di un fratello alla ricerca della sorella sparita nel nulla.

La serie sta confermando il successo delle serie tv prodotte in Spagna e sta confermando le attese della rete di replicare il successo già avuto nel nostro Paese da altri titoli spagnoli come Il Segreto o Una vita.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni del 23 giugno 2021

Mercoledì 23 giugno vedremo ancora un volta due episodi con il primo dal titolo Luna di sangue. Nell’episodio verrà scoperta la vera identità di Diego che verrà subito incalzato da Ayala per cercare di farlo collaborare alle indagini. I due chiedono l’aiuto ad Alicia per scoprirne di più e con il suo aiuto si renderanno conto di avere a che fare con un serial killer.

Il secondo episodio si intitolerà Il gioiello scomparso. Ayala è ormai convinto di poter incastrare Julio ed è deciso ad arrestarlo ma Alicia lo mette in guardia. Intanto Andres, nel tentativo di coprire Belen, dirà alla madre di essere il padre del suo futuro nascituro in modo che la donna non sia cacciata.