Al Bano nell’occhio del ciclone per una serie di fake news sulla sua eredità e sull’azienda di famiglia. Un’intervista rilasciata da Jasmine Carrisi, la primogenita dell’artista e di Loredana Lecciso, avrebbe sollevato alcune polemiche e il cantante di Cellino San Marco è intervenuto per spegnere i rumors.

Al Bano Carrisi ha scelto: ecco a chi andrà l’azienda di famiglia

In rete circolava già da un po’ la notizia secondo cui Al Bano avrebbe scelto di destinare l’intera azienda di famiglia al figlio Bido, nato dalla sua relazione con Loredana Lecciso. L’indiscrezione era sorta da un’intervista rilasciata dalla sorella di Bido, Jasmine Carrisi, al settimanale Diva e Donna: “Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta”, aveva dichiarato.

Da qui a ritenere che Al Bano avesse eletto Bido come erede unico, il passo è stato molto breve. Ma si tratta di fake news, appunto.

Il cantante di Cellino non ha perso tempo e, in un’intervista per Tgcom24, ha smentito subito la voce: “Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido”. E poi ha spiegato nel dettaglio: “Ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali”.

Al Bano Carrisi sull’eredità: “Voglio vivere il mio sonno eterno in pace“

Dunque per l’azienda che produce olio e vino a Cellino San Marco non ci sarà erede unico. Il borgo costruito da Al Bano nel cuore del Salento, circondato da uliveti e vigneti a pochi chilometri dal mare, sarà ereditato in parti uguali dai suoi figli. Del resto, il cantante ci tiene ad essere il più imparziale possibile e ha ironizzato: “Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace”.

Per quanto riguarda le fake news, Al Bano sembra essere ormai abituato e nell’intervista ricorda le parole dell’amico giornalista Antonio Terzi: “Fa più notizia un uomo che morde un cane e non un cane che morde un uomo…”.

Pochi giorni fa, l’artista è intervenuto per spegnere le voci di una presunta crisi con Loredana Lecciso dovuta alla presenza di Romina Power: “Non so come escano queste bufale“.