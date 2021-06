Myrta Merlino, la giornalista di La7, e Marco Tardelli, il campione azzurro dei Mondiali 1982, sono inseparabili. Myrta Merlino e Marco Tardelli stanno insieme dal 2017, ma il loro primo incontro risale a molti anni prima. La giornalista e il campione azzurro, dopo 4 anni, potrebbero essere pronti a compiere un altro passo, andando a vivere insieme.

Myrta Merlino e Marco Tardelli, la storia d’amore

Myrta Merlino e Marco Tardelli si conoscono da quasi 20 anni. I due, all’epoca, erano sposati con altre persone. Myrta Merlino era sposata con Domenico Arcuri. Marco Tardelli si stava separando con la moglie, Stella Pende.

È stata proprio Stella Pende, amica della Merlino, ad insistere perché il quasi ex marito e Myrta Merlino si incontrassero. Soltanto nel 2017, Myrta Merlino e Marco Tardelli si concedono un’occasione. In un’intervista ad Oggi, Myrta Merlino ha raccontato “Uscimmo una sera a cena e dopo 48 ore lui si era trasferito a vivere a Roma. Rimasi frastornata da tanta audacia. Mi confidò che era innamorato di me da 15 anni”.

Myrta Merlino e Marco Tardelli, “Io un amore così non l’ho mai avuto”

Dopo quella cena, nel 2017, Myrta Merlino e Marco Tardelli non si sono più lasciati. Gli impegni lavorativi di lei, negli ultimi tempi, hanno reso il loro rapporto molto duro.

La ragione sarebbe che Myrta Merlino e Marco Tardelli non riescono a stare troppo lontani l’uno dall’altra. È la stessa Merlino a dichiarare che “Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni”.

Myrta Merlino e Marco Tardelli, i progetti per il futuro

Insieme da 4 anni, per Myrta Merlino e Marco Tardelli non sembra esserci un matrimonio in vista. La giornalista di La7 ha, però, reso chiaro quanto conti per lei la vicinanza di Marco Tardelli, “Io ho bisogno di stare con Marco, di vivere Marco.

Il mio lavoro conta, ma lui molto di più. Non posso rinunciarci”. È possibile, quindi, che presto la coppia decida di andare a vivere insieme e azzerare le distanze.