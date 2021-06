Romina Power è stata ospite dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, nel corso della quale ha parlato di sé, della sua infanzia, della sua carriera e del rapporto con l’ex marito Al Bano Carrisi. La cantante ha commentato il legame che da anni li unisce e ha poi parlato anche della suocera Jolanda, scomparsa ne 2019.

Romina Power e la carriera con Al Bano Carrisi: “Ah guarda com’ero”

Fra gli ospiti dell’ultima puntata della stagione di Oggi è un altro giorno andata in onda poche ore fa c’è stata anche Romina Power. La cantante si è confidata in una lunga chiacchierata con Serena Bortone, condividendo con lei i suoi ricordi e le sue emozioni.

Dopo aver visto una video-raccolta delle sue esibizioni con l’ex marito Al Bano Carrisi, la Power ha risposto ad alcune domande della conduttrice. “C’è sempre gioia nel tuo sguardo” ha osservato la padrona di casa, notando la spontanea reazione della sua ospite. “Perché no? Erano tempi in cui non stavo tanto male, stavo abbastanza bene e mi studio poi sempre, dico ‘ah guarda com’ero’” ha spiegato Romina mentre le immagini venivano mostrate nuovamente. “I momenti passano così veloci che non ti rendi conto, quindi ti guardi dopo” ha poi aggiunto, ammettendo di essersi osservata spesso.

Romina Power e il ricordo della suocera Jolanda

Parlando per un attimo della sua esperienza genitoriale, Romina Power si è definita una mamma “hippie” e ha ammesso di aver affrontato viaggi rischiosi nonostante fosse incinta e di aver partorito per due volte in casa. Dal suo racconto è poi emerso un rapporto ironicamente “conflittuale” con l’ex suocera Jolanda, che a suo dire non approvava tutte le sue scelte educative. “Lei era pronta a tutto ormai– ha rivelato ridendo- però io non volevo mai mettere le scarpe ai bambini quando non camminavano, quando erano piccoli piccoli e invece lei quando portava Ylenia in piazza nella carrozzina si vergognava a portarla senza le scarpe”.

Lo speciale rapporto fra Romina Power e la suocera Jolanda

Proprio parlando della suocera Jolanda, Romina Power ha ammesso di aver provato per lei grande affetto. “Mia suocera aveva un’ingenuità dei bambini, con lei abbiamo cresciuto…io non avevo tate, non avevo balie, eravamo io e lei che abbiamo allevato i 4 figli” ha ricordato teneramente. “La più grande conferma d’amore che ho avuto da lei– ha aggiunto- è stato quando dopo tanti anni finalmente abbiamo ripreso a cantare insieme con Al Bano”.

“Nel 2013 abbiamo fatto di nuovo questo concerto a Mosca e lei quando ha saputo questo si è voluta pagare il biglietto da sola, si è seduta in prima fila, non solo, ma si è lanciata verso di me a baciarmi. Questo neanche mia madre l’avrebbe fatto” ha spiegato emozionata.

Romina Power e Al Bano Carrisi: “Sul palco non è cambiato niente”

Serena Bortone ha voluto sapere dalla sua ospite perché, a suo avviso, lei e Al Bano continuino a riscuotere così tanto successo fra il pubblico, che accoglie sempre con grande favore le loro reunion artistiche. “Si erano abituati secondo me, sono troppo abituati” ha iniziato Romina ridendo.

“Non lo so- ha poi aggiunto- succede quel qualcosa che è inspiegabile, ma comunque io penso che le nostre due voci insieme creino una vibrazione”. Continuando a condividere con la presentatrice la sua opinione sul loro successo, la Power ha osservato: “Lui ha questa voce squillante, forte, decisa, alta e io ce l’ho molto soft, bassa, calda, quindi l’unione di queste due voci crea secondo me una sensazione anche in chi la ascolta”.

La conduttrice ha quindi ricordato come entrambi siano stati protagonisti di un grande amore e di una forte sofferenza e Romina ha ammesso che fra loro attualmente c’è grande complicità.

“Io gli posso dire di tutto adesso sul palco, che dopo in camera di albergo non mi sento rinfacciare niente- ha spiegato- è divertente ancora lavorare con Al Bano”. “Sul palco non è cambiato niente, fuori dal palco magari…però sul palco noi siamo proprio perfetti ancora” ha dichiarato sorridendo la cantante.

Gli insegnamenti di Al Bano a Romina Power

Concludendo il ricordo dei giorni trascorsi in coppia con Al Bano Carrisi, Romina ha rivelato che il cantante è stato per lei una sorta di “maestro” in molti campi della sua quotidianità. “Lui mi ha insegnato molte cose– ha spiegato- mi ha insegnato a stare sul palco, a cantare, a guidare la macchina”. “Mi ha insegnato a pescare!” ha ancora aggiunto, ricordando come la differenza d’età abbia spesso giocato a suo vantaggio. “Lui era 8 anni più grande di me, quindi tante cose lui le sapeva e io no!” ha spiegato, riflettendo sorridente ai giorni trascorsi insieme.