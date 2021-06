Giorgio Chiellini, classe 1984, è un calciatore e capitano della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio. Attualmente impegnato nella corsa agli Europei 2020, può contare sul tifo della moglie Carolina Bonistalli e delle 2 figlie, Nina e Olivia.

Giorgio Chiellini, chi è la moglie Carolina Bonistalli

Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli sono sposati dal 2014. Della moglie del capitano della Juventus e della Nazionale, non si sa molto. Sul suo profilo Instagram possiamo trovare quasi solo foto di lei, Giorgio Chiellini e le 2 figlie. In un’intervista, Giorgio Chiellini ha raccontato qualcosa sulla loro riservatezza, dichiarando: “Sono una persona a cui piace tenere un angolo di vita tutto suo e non condividerlo troppo”.

Infatti, guardando il profilo Instagram del capitano azzurro, non compaiono quasi mai foto di famiglia, ma soltanto contenuti calcistici.

Giorgio Chiellini, il matrimonio con Carolina Bonistalli

Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli sono convolati a nozze subito dopo l’avventura del Mondiale 2014, il 19 luglio 2014. Il matrimonio è arrivato dopo 4 anni di frequentazione e si è celebrato a Livorno, di fronte a 250 invitati. Dalla loro unione sono nate Nina, nel 2015 e Olivia, nel 2019.

Su Instagram, Carolina Bonistalli ha più volte pubblicato post per supportare il marito, in momenti cruciali della sua carriera. L’ultimo risale proprio alla partita di rientro dopo l’infortunio di Chiellini, il 16 febbraio 2020. Per il ritorno del capitano sul campo, Carolina Bonistalli ha scritto “Bentornato amore! Oggi non potevamo essere allo stadio a festeggiarti, ma con il cuore Nina, Oli e io eravamo lì con te. Le tue ragazze sono fiere di te sempre”.

Giorgio Chiellini, i tatuaggi per Nina e Olivia e la speranza di “farne un altro”

Il capitano azzurro, Giorgio Chiellini, ha risposto ad alcune delle domande più frequenti su di lui cercate su Google.

Una di queste, riguardava i tatuaggi. Nonostante non sia un amante dei tatuaggi, ne ha due con le iniziali delle figlie Nina e Olivia. Il capitano della Nazionale ha poi confessato, secondo quanto riportano le fonti: “Spero di farne un altro, se convinco mia moglie, ma è sempre per il solito fine che è un altro figlio”. Carolina Bonistalli, però, non sarebbe ancora pronta per un terzo bebè.