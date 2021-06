Mara Venier si congeda dal suo pubblico nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Cala il sipario su una delle stagioni più travagliate del programma domenicale di Rai1, segnata soprattutto dall’emergenza Covid. In attesa del ritorno a settembre la conduttrice ringrazia i suoi affezionati telespettatori e lo staff intorno a lei, tra festoni colorati e un mazzo di rose rosse.

Domenica In chiude la stagione

Si conclude un’altra, trionfale stagione televisiva di Domenica In. È andata in onda oggi pomeriggio la puntata conclusiva del programma domenicale di Rai1, condotto da Mara Venier, prima della consueta pausa estiva.

In attesa dell’immediato ritorno a settembre, con l’amata conduttrice confermata al timone, cala il sipario su un’edizione piuttosto complicata.

A farla da padrona, in apertura di ogni puntata, è stato il talk di approfondimento sulle tematiche legate all’emergenza Covid-19. Mara Venier ha accolto nel suo studio virologi ed esperti, che si sono avvicendati fornendo al pubblico importanti aggiornamenti sull’andamento della pandemia e della campagna vaccinale. Ma per Mara Venier le ultime puntate non sono state semplici anche per un altro motivo: i problemi di salute legati ad un’operazione ai denti andata male e che le ha procurato non poco dolore.

Tanto spavento per la conduttrice, che ha dovuto anche rinunciare alla messa in onda della puntata del 13 giugno, per poi tornare in studio più determinata che mai per le ultime puntate della stagione.

I ringraziamenti di Mara Venier

In chiusura di puntata, concluse le interviste di giornata, per Mara Venier è in arrivo una bella sorpresa. Si tratta di una clip, realizzata dalla produzione del programma, che ha riassunto in pochi minuti le emozioni di un’intera stagione: gli ospiti che si sono avvicendati ai microfoni di ‘zia Mara’, le emozioni più belle tra lacrime, abbracci e sorrisi, sino a un ringraziamento speciale alla conduttrice.

Ringraziamento al quale Mara Venier controbatte con profonda gioia: “Grazie ai miei autori, a tutti. Era bello, abbiamo visto un bell’anno, una bella edizione. Faticosa, ma sicuramente bellissima. Ringrazio tutti gli ospiti e amici che sono venuti. Quando si è qua, tutto diventa facile. Si crea un’empatia, la voglia di raccontarsi ed è tutto molto bello. Io sono molto felice, anche di aver fatto questa edizione di Domenica In. Non era pensabile quando sono tornata in Rai tre anni fa.

Questa è la terza edizione e mi sembra di essere rimasta qua, di non essere mai andata via“.

Mara Venier dà l’appuntamento a settembre

Mara Venier prosegue con i ringraziamenti, senza fare nomi ma limitandosi a circondarsi del suo staff e di tutti coloro che, anche quest’anno, hanno reso possibile la realizzazione del programma. “Io non posso fare i nomi perché dimenticherei qualcuno. Ma voglio dire grazie, grazie, grazie a tutti“, le parole della conduttrice. A seguire rinnova l’appuntamento con il suo pubblico per la prossima edizione, in partenza a settembre: “Ho fatto 13 Domenica In, questa è stata quella più difficile, però io sarò ancora qua a settembre“.

Grande festa in studio dopo il suo annuncio: festoni colorati e un mazzo di rose rosse per la conduttrice colorano l’ultima istantanea di Domenica In. Assieme, ovviamente, ai sorrisi dei colleghi e della stessa Mara Venier. Ora è tempo di vacanze, in attesa del gran ritorno sul piccolo schermo il prossimo autunno.