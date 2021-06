Mara Venier crolla in lacrime a Domenica In, visibilmente provata dopo i due interventi a causa di un problema ai denti che le avrebbe causato una parziale perdita di sensibilità al volto. In collegamento con la trasmissione, Maurizio Costanzo interviene e stoppa la conduttrice: “Falla finita“.

Mara Venier in lacrime a Domenica In: “Scusatemi“

Dopo la pausa forzata della scorsa puntata, dovuta ai postumi dei 2 interventi ai denti subiti nel giro di una settimana, la conduttrice di Domenica In è tornata in onda nel nuovo appuntamento di oggi, 20 giugno, non senza una visibile difficoltà emotiva.

Mara Venier ha aperto il pomeriggio di Rai 1 con uno sfogo che si è tradotto in un pianto a dirotto davanti alle telecamere, mentre spiegava al pubblico la sua situazione.

“Sono strafelice di essere qui, questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima. Io -ha aggiunto con voce commossa – voglio cominciare ringraziando tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi, in questi giorni che non sono stati facili per me, ma grazie di cuore. Messaggi che mi sono arrivati da persone comuni, che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, tutti i colleghi”.

Mara Venier in lacrime, Maurizio Costanzo interviene: “Falla finita“

Singhiozzando, la conduttrice di Domenica In ha concluso il suo messaggio: “Scusatemi, è che l’emozione per me è veramente tanta“. Parole spese a cuore aperto prima di dare la linea a Maurizio Costanzo, collegato con la trasmissione. Il marito di Maria De Filippi non ha usato mezzi termini per sollecitare la collega a una pronta guarigione, anche per quanto riguarda quel “piccolo trauma psicologico” di cui la stessa Venier aveva parlato in tv a margine delle operazioni subite.

“Ciao Mara, devi sapere che senza di te la domenica è lunedì.

Volevo anche dirti che ti saluta Maria, che è uscita con i cani, io sono qua, va bene? Falla finita. Tanto tu lì stai e lì devi rimanere“. Il messaggio di Maurizio Costanzo ha risollevato gli animi dopo la pioggia di lacrime in diretta, aprendo a un sipario più disteso. La conduttrice sembra aver comunque superato la fase più difficile, anche se, come da lei stessa dichiarato poco prima del ritorno a Domenica In, “non è ancora risolto”.