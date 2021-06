Nella giornata di venerdì 25 giugno, Giovanni Ciacci ha causato un piccolo terremoto nel mondo dello spettacolo. Piccolo perché circoscritto in sostanza a sé stesso: l’opinionista e stylist ha dichiarato di voler lasciare la tv per sempre e con essa anche tutti i social. Un addio inaspettato e che ha sorpreso molti, ma non ha convinto tutti. Alcuni rumor riportano infatti che il suo più che un addio sarebbe a stento un arrivederci.

Giovanni Ciacci, dall’addio alla tv al provino per il GF Vip in poche ore

“È l’ultima volta che andrò in video oggi!” ha tuonato Giovanni Ciacci poco prima di dare le sue ultime pagelle a Ogni Mattina.

L’annuncio ha preso alla sprovvista anche la stessa Adriana Volpa, che pensava ad uno scherzo. Lo stylist però ha rilanciato: “È arrivato il momento, secondo me dopo 10 anni io ho dato tutto quello che dovevo dare. Basta, chiuso, stop“. E ancora: “Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter, non mi vedrete mai più in televisione“. Sul suo futuro, ha dichiarato che “Io voglio fare altro, voglio coltivare pomodori, patate, non so, qualcosa“.

L’addio di Ciacci ha suscitato reazioni miste, tra sorpresa e indifferenza, ma c’è chi ha voluto vederci chiaro. Davide Maggio, notoriamente molto attento sul mondo dello spettacolo italiano, sul suo sito ha pesantemente criticato l’annuncio di Ciacci, smascherandolo: “Ci duole parecchio perchè dobbiamo smentire una lieta novella: il suo ritiro dalla TV“.

Nello specifico, “Giovanni Ciacci vuole talmente sparire dalla TV che ha appena fatto il provino per il GF Vip. Ebbene sì, DavideMaggio è in grado di rivelarvi che pochi giorni fa Ciacci è stato provinato a Cinecittà per essere uno dei “vipponi” del prossimo GF Vip“.

Giovanni Ciacci dà l’addio alla tv: la reazione “a lutto” di Tommaso Zorzi

Quella dell’opinionista quindi sarebbe solo una boutade.

Possibile vedere Ciacci tra i prossimi concorrenti del GF Vip in palese contraddizione con quanto appena sbandierato? Si vedrà. Chi di certo non sarebbe contento di vederlo è Tommaso Zorzi, che dal suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di storie palesemente anti-Ciacci. Dapprima, ha pubblicato un lungo abito nero a lutto scrivendo: “Pensavo dopo questa notizia di uscire così“.

Poi, il vincitore del GF Vip 2020 ha alzato anche di più i toni, scrivendo: “Noi dai ti prego ripensaci, ti prego sei in tempo… ti prego fallo per noi non te ne andare, ti prego… da un ultimo annetto” e anche “Ragazzi non è un’esercitazione Ciacci molla la tv, giuro.

Giovanni Ciacci se ne va, basta… non lo vedremo più, ma vi rendere conto?“. Dulcis in fundo, dalla finestra di casa chiama Mario Draghi per dargli la notizie e chiedergli se non possa fare qualcosa per impedire l’addio di Ciacci. Con queste premesse, immaginarlo al GF Vip – dove tra l’altro Adriana Volpe sarà opinionista – riscalda già l’atmosfera.