Ignazio Moser si conferma anche indovino, almeno per quanto riguarda un pronostico vincente a poche ore dalla partita degli Europei di calcio tra Italia e Austria. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, in barca in Puglia insieme a Marco Tardelli indovina esattamente il risultato che gli azzurri avrebbero portato a casa di lì a poche ore, mentre invece l’allenatore manca l’obiettivo, con sommo divertimento dell’influencer.

Ignazio Moser, beccato il risultato dell’Italia agli Europei

La calda estate italiana è scandita dalle partite della Nazionale di calcio, che ieri si è scontrata contro gli austriaci nella partita degli ottavi di finale.

Chi aveva previsto senza tentennamenti la vittoria per l’Italia è Ignazio Moser, che tra un tuffo e un pranzo in barca a Monopoli si trova a chiacchierare nelle sue Storie su Instagram con Marco Tardelli, ex campione del mondo con l’Italia nel 1982.

Impossibile dunque non finire a parlare degli Azzurri, nonostante Ignazio Moser non si dica un gran tifoso di calcio. Eppure, l’accuratezza del pronostico è incredibile: “Attenzione, grande pronostico molto quotato, Marco stasera Italia-Austria?“, chiede l’ex naufrago all’allenatore. “Una vittoria sicuro.

Non posso dire il risultato, ma una vittoria sicuro“, commenta Tardelli, al che Moser si lancia: “Io mi sbilancio, 2 a 1“. Tardelli a quel punto rilancia con un 3 a 1, ma poche ore dopo il risultato premierà Ignazio Moser.

L’ammissione di Marco Tardelli

Dopo la partita in una nuova Storia, Ignazio Moser esprime tutta la sua soddisfazione. “Hai avuto ragione, che ti devo dire?“, commenta Tardelli. “Grande esperto di calcio“, ironizza su se stesso Moser, mentre anche l’ex campione scherza: “Io no, io no“.

Ignazio Moser, vacanza in Puglia con Cecilia Rodriguez

L’ex naufrago si gode la Puglia insieme a Cecilia Rodriguez, con cui la settimana scorsa è andato in Trentino per festeggiare il compleanno del padre, il grande ciclista Francesco Moser.

Dopo i monti, la coppia ha deciso di andare al mare e dunque la scelta è ricaduta sulla splendida cornice di Monopoli.

Non sono mancate comunque polemiche sotto l’ombrellone con Ignazio Moser che ha criticato aspramente L’Isola dei Famosi per un momento molto imbarazzante.

