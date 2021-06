Fabrizio Corona ha festeggiato il compleanno della mamma Gabriella Privitera. Una cena con pochi intimi ma che non ha nascosto l’amore dell’ex re dei paparazzi per la madre; in tanti si sono lanciati in messaggi di auguri e tra questi anche la mamma di una delle ex fidanzate più famose di Corona.

Fabrizio Corona festeggia mamma Gabry

Fabrizio Corona ha postato una dolcissima foto insieme alla mamma, in occasione del suo compleanno. Corona ha condiviso la foto sul suo profilo Instagram, oltre ad un paio di storie, dove si è immortalato mentre guardava la madre con occhi sognanti e colmi di affetto.

Accanto a lui, appunto, mamma Gabry felicissima di festeggiare insieme a suo figlio; Fabrizio Corona ha poi scritto semplicemente: “Auguri mamma“.

In tanti hanno commentato in risposta all’ex re dei paparazzi, tra questi anche Asia Argento che ha scritto: “Auguri super Gabry”. Anche tanti fan hanno apprezzato lo scatto: “Auguri alla tua splendida mamma roccia” ha scritto un utente, “Che belli siete, finalmente insime, auguri grande donna e mamma“.

Gli auguri anche dalla mamma di Belén

Ad unirsi al coro degli auguri a Gabriella Privitera, mamma di Fabrizio Corona, anche la mamma di una delle sue ex storiche: Veronica Cozzani.

La madre di Belén Rodriguez ha scritto “Feliz cumple Gabry”.

Chi è Gabriella Privitera: mamma di Corona

Di Gabriella Privitera non si sa molto, fin da sempre è stata una donna molto legata alla sua privacy e riservata. Originaria di Catania, ha sposato il giornalista Vittorio Corona; un matrimonio colmo d’amore che ha portato alla nascita di tre figli maschi Fabrizio, Francesco e Federico (quest’ultimo ha seguito le orme paterne diventando giornalista).

Mamma Gabry non è mai apparsa in tv, se non per prendere le difese del figlio, mostrandosi preoccupata sulle condizioni di Corona in carcere e più volte lanciando allarmi