Adriano Celentano ha da tempo dichiarato di sostenere Fabrizio Corona, ritenendo che la pena che è stata scelta per lui sarebbe eccessiva. L’ultimo gesto del cantante risale a due giorni fa, quando sul suo profilo Instagram ha postato un video di 8 minuti dedicato all’ex re dei paparazzi. Tornato a casa per scontare i domiciliari, Corona ha risposto pubblicamente all’ormai amico Adriano Celentano.

Fabrizio Corona sul video di Adriano Celentano: “Apri il tuo cuore al nuovo Fabrizio”

“Caro Fabrizio, è arrivato il momento di scegliere, il tempo stringe e dobbiamo decidere da che parte andare prima che sia tardi.

E l’unica via non solo per te, per me per chiunque, per tutti gli uomini del mondo, l’unica via è Gesù. Senza di Lui siamo già morti, fin dalla nascita”. Così Adriano Celentano parla in un video pubblicato due giorni fa sul suo profilo Instagram, rivolgendosi a Corona. Il cantante ha alternato messaggi destinati all’ex manager a filmati aventi come tema la violenza causata dal volere dell’uomo, dalle guerre alle esplosioni nucleari, per poi proporre l’immagine di Gesù Cristo che predica ai suoi fedeli. In sottofondo un noto brano del cantautore: “L’uomo nasce nudo”. In queste settimane il “molleggiato” si è pronunciato più volte sul caso Corona, mostrandosi contrario alla punizione scelta per lui dalla legge.

Celentano invita Fabrizio Corona a guardare oltre alla vita terrena, per pensare invece all’esistenza nell’aldilà che dice essere “davvero eterna e piena di gaudi”. “I giudici hanno fatto quello che la legge gli impone– ha commentato il cantante- tu devi accettarlo, però non puoi vincere se non apri il tuo cuore al nuovo Fabrizio. Quel Fabrizio che stupirà tutti, capace di accettare anche la durezza di chi in questo momento non vuole essere tenero”. Celentano ha quindi associato l’immagine di Corona a quella di Cristo, sostenendo che entrambi sono stati sottoposti a pene severe e ricordandogli che il profeta della Chiesa Cristiana non ha mai nutrito desiderio di vendetta.

Fabrizio Corona, la reazione al video di Celentano: “Hai ragione tu”

Mentre Fabrizio Corona era in carcere sua madre si è occupata di rispondere per lui alle frasi di sostegno rese pubbliche da Celentano. Ora che il diretto interessato è tornato a casa però, la replica al gesto del cantante è giunta direttamente attraverso il suo profilo Instagram. Qui Corona ha pubblicato buona parte del video e ha scritto per lui un lungo messaggio di ringraziamento.

“Caro Adriano, nel tuo video c’è tutto, ma veramente tutto. Credo che andrebbe visto e rivisto molte volte” inizia l’uomo ai domiciliari, riprendendo il tono epistolare ma amichevole scelto per la prima volta dal cantante. “Ogni volta stimola una riflessione diversa, sincera, profonda. Hai raggiunto una grande consapevolezza, la stessa saggezza e consapevolezza che molte volte ho ricercato e mai trovato. Ora è diverso, hai ragione tu” ammette Corona dicendo di aver compreso il suo messaggio.

“La vita è un soffio ed è tempo di fare qualcosa per il prossimo, perché è solo attraverso l’amore per gli altri che ritrovi te stesso.

Il mio cammino è cominciato” continua rivelando così la sua intenzione di iniziare una nuova fase di vita.

“Porterò nel cuore le tue parole che mi accompagneranno ad ogni passo della mia vita. La tua è un’ottima idea. Grazie, di cuore, grazie” conclude, firmandosi con la sola iniziale del suo nome: “F”.

Fabrizio Corona, il commento dell’ex Asia Argento

L’ex fiamma di Fabrizio Corona, Asia Argento, sembra aver seguito con attenzione quanto sta succedendo all’uomo. L’attrice ha infatti commentato tanto il post di Celentano quanto quello di Fabrizio, dichiarandosi a favore delle riflessioni del cantante.

“La spiritualità e l’altruismo saranno la sua rinascita” commentava qualche giorno fa sotto al post di Adriano Celentano la donna. “Io vedo e sento che quello che hai predetto sta già accadendo. Fabrizio è cambiato ed ora lo scopo della sua vita sarà più alto. Un abbraccio Adriano”.

La figlia del noto regista è apparsa anche fra le reazioni alla “lettera aperta” che Corona ha scritto commentando il video di Celentano. Qui Asia ha manifestato grande sostegno all’uomo: “È un privilegio poter testimoniare la tua rivoluzione umana. Forza Fabrizio, in tanti crediamo in te”.

