Dopo essersi preso il meritato riposo in seguito alla fine de L’Eredità, Flavio Insinna è pronto a fare compagnia ai telespettatori anche in questa estate. Oggi lunedì 28 giugno il conduttore romano debutta su Rai1 alle ore 14:00 con il suo nuovo programma Il pranzo è servito, adattamento dello storico programma di Corrado in onda per l’ultima volta più di 28 anni fa.

Il pranzo è servito torna oggi su Rai1 alle 14:00

Da oggi lunedì 28 giugno, a partire dalle ore 14.00, torna Il Pranzo è servito su Rai1, un grande classico dei quiz televisivi che era stato ideato e lanciato da Corrado sulle reti Mediaset.

Come si sapeva ormai da qualche tempo, il padrone di casa sarà Flavio lnsinna, affiancato da Ginevra Pisani, già al suo fianco come Professoressa dell’Eredità.

Torna così in televisione dopo 28 anni il quiz che tiene compagnia agli italiani durante l’ora di pranzo grazie a prove pratiche che i concorrenti in studio dovranno affrontare in una sfida assai coinvolgente verso il premio finale ma non mancheranno neanche i classici giochi telefonici con la partecipazione diretta del pubblico da casa. “Il gioco prevede 2 concorrenti a puntata che si affronteranno per aggiudicarsi le 5 portate de ‘Il pranzo è servito’“, si legge infatti su Raiplay.

Le dichiarazioni di Flavio Insinna sul ritorno del programma

Il format torna così su Rai1 grazie ad una idea dello stesso conduttore romano che ha raccontato così la nascita dell’idea, dicendo che “quello che posso dire è che l’idea è nata da una chiacchierata amichevole con Marina Donato, la moglie di Corrado, durante le prove di “La Corrida” nel 2011 – ha racconta l’attore e presentatore a Sorrisi e Canzoni – Parlando di “Il pranzo è servito”, ci dicemmo: “Hai visto mai che riusciamo a rifare anche questo? Così, continuava Insinna “dieci anni dopo abbiamo deciso di proporre l’idea al direttore di Rai1 Stefano Coletta che a sua volta l’ha inoltrata all’amministratore delegato Fabrizio Salini.

Ed eccoci qua“.

L’appuntamento è dunque a partire da oggi 28 giugno 2021 a partire dalle ore 14:00 con Flavio Insinna a fare da padrone di casa con i concorrenti che vedremo in questa nuova entusiasmante edizione di Il pranzo è servito.