Can Yaman e la sua soap turca tornano per una nuova striscia settimanale, per la gioia degli spettatori di Canale5. Mr. Wrong – Lezioni d’amore farà compagnia ai fan a partire da oggi lunedì 28 giugno fino a venerdì 2 luglio 2021 quando andranno in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset gli appuntamenti quotidiani delle ore 14:45, ai quali si aggiunge quello in prima serata di oggi lunedì 28 giugno alle ore 21:30. Tutte le trame dei 6 episodi di questa settimana.

Le anticipazioni di Mr. Wrong – Lezioni d’amore

I fan di Can Yaman lo hanno visto comparire di recente in Celebrity Hunted insieme a Diletta Leotta ora, in tv, torna a vestire i panni del protagonista di Mr.

Wrong – Lezioni d’amore dopo le puntate della scorsa settimana.

Anticipazioni puntata di lunedì 28 giugno ore 14:45

Per il dottor Levent è giunto il momento di parlare della sua relazione con la figlia, e teme che questo possa rovinare il loro rapporto. Il dottore però scopre che la bambina è già al corrente di tutto sulla sua relazione con Cansu, ed ora può concentrarsi sul riconquistare Cansu in mod da fare pace con lei e tornare insieme.

Anticipazioni puntata di lunedì 28 giugno ore 21:30

I preparativi per la festa di Ezgi sono ormai agli sgoccioli e tra poco arriverà il momento della festa.

Cansu e Deniz avranno tutta l’intenzione di partecipare all’evento a sorpresa di Ezgi organizzata da Serdar, credendo che la loro presenza sia gradita. Ozgur, tagliato furoi dai preparativi, ha preparato anche lui qualcosa di romantico per la bella Ezgi ma ora la ragazza sarà alle prese sul cosa fare e a quale evento presenziare.

Anticipazioni puntata di martedì 29 giugno ore 14:45

Tolga, sta impedendo ad Ozgur di ottenere la tanto bramata licenza in grado di fargli aprire un nuovo locale. Intenta a portare avanti il suo piano per mettere i bastoni tra le ruote ad Ozgur vuole coinvolgere Serdar nella sua vendetta contro Egzi.

La ragazza è infatti sta presa per far parte dell’azienda di Tolga in un progetto che vede come organizzatore proprio Serdad.

Anticipazioni puntata di mercoledì 30 giugno ore 14:45

Finalmente è arrivato il momento per Ezgi di festeggiare il suo compleanno. Ozan si fa coraggio e riesce a chiedere un appuntamento a Deniz, mentre Levent sembra con il giusto coraggio e superate le remore della figlia, chiede la mano a Cansu. Nulla di tutto questo però era organizzato e voluto dall’uomo dato che lui stesso la mattina dopo confessa alla donna che era troppo ubriaco e che le sue parole erano dettate dall’alcol.

Anticipazioni puntata di giovedì 1 luglio ore 14:45

Levent ritorna subito sui suoi passi dopo la scoperta che Cansu è incinta. L’uomo quindi decide di rifare marcia indietro e chiedere per davvero alla donna di sposarlo. Ma la verità non sembrerà quella che la donna sia incinta perché alla base di tutto sembra esserci un errore del laboratorio che ha analizzato i risultati di Cansu in maniera sbagliata. Ozgur ottiene finalmente la licenza per il suo nuovo locale ma deve ancora fare i conti con le intenzioni contorte di Tolga.

Anticipazioni puntata di venerdì 2 luglio ore 14:45

Ezgi torna a Istanbul dal suo Ozgur, così la signora Atasoy decide di incontrare Nevin a cui la figlia ha confidato di essere determinata a vivere la sua relazione con l’uomo. Intanto la stessa Ezgi inizia a lavorare per la Red Dreams, la compagnia che l’ha assunta senza però che lei sappia il piano che Serdan e Tolga hanno organizzato.