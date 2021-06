Roberta Capua, vincitrice di Miss Italia nel 1986, inizia una nuova avventura nel mondo della televisione. A partire dal 28 giugno, Roberta Capua diventa conduttrice del programma del pomeridiano di Rai1, Estate in Diretta.

Roberta Capua, Miss Italia e gli inizi in televisione

Roberta Capua, nata a Napoli nel 1968, all’età di 18 anni partecipa alla 47esima edizione di Miss Italia. Roberta Capua viene eletta vincitrice del concorso. Da quel momento,intraprende una breve carriera da modella per poi, dopo pochi anni, iniziare a lavorare in televisione. Nel 1995, Roberta Capua conduce in seconda serata la rubrica TgCinema su Rete4 e, lo stesso anno, viene chiamata a sostituire Paola Barale alla conduzione de La ruota della fortuna.

Sempre quell’anno è al timone di un piccolo programma che precedeva la messa in onda della soap opera Beautiful, Aspettando Beautiful. Per due anni, fino al 1997, Roberta Capua ha condotto su Canale5 Nonsolomoda e, dal 1996 al 1998, è stata uno dei volti del talk show Tappeto Volante.

Roberta Capua, tra Rai e Mediaset

Con qualche anno di esperienza televisiva, Roberta Capua inizia ad avere ruoli in programmi sempre più importanti. Durante gli anni passati alla Rai, tra il 1998 e il 2004, ha avuto la possibilità di affiancare conduttori di un certo rilievo come Giancarlo Magalli e Pippo Baudo.

Per diversi anni il volto del mattino della Rai, nel 2004, Roberta Capua passa a Mediaset, ritagliandosi anche lì uno spazio importante. È proprio nel 2004 che diventa il volto femminile di Buona Domenica, condotto da Maurizio Costanzo. L’anno successivo arriva la conduzione in prima serata su Canale5 di Sei un mito. Nel 2006 Roberta Capua è al timone della serata musicale dal Vaticano per la Vigilia di Natale e di Capodanno 5- Dancing on ice.

Roberta Capua, il ritorno in televisione

Nel 2008, in concomitanza con la nascita del figlio Leonardo avuto con il marito Stefano Cassoli, Roberta Capua si allontana dalle scene per diversi anni.

È soltanto nel 2016 che Roberta Capua ritorna in televisione come concorrente del game show, A caduta libera. Dopo diverse apparizioni in veste di ospite, nel 2018 Roberta Capua torna nel ruolo di conduttrice con Brava!, il talk show di Rai Premium. Il 2021 è, però, l’anno che segna il ritorno di Roberta Capua alla Rai, con Estate in diretta. Pochi giorni fa, la stessa Roberta Capua ha pubblicato su Instagram il video del “passaggio di consegne”.