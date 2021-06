Il mese di luglio 2021 sarà ricco di novità tra nuovi film in uscita o l’aggiunta di titoli già conosciuti dagli abbonati di Amazon Prime Video. Il colosso dello streaming ha svelato la lista di tutte le uscite per il mese di luglio, ad una manciata di giorni dall’inizio dello stesso,che saranno rivolte ai clienti italiani e saranno disponibili a partire dal primo giorno del mese.

Amazon Prime Video: i film più attesi in catalogo da luglio 2021

Il catalogo sconfinato di Amazon Prime Video sta per arricchirsi presto di numerose succulente novità. Per gli abbonati infatti basterà aspettare ancora qualche giorno per poter guardare i titoli che stanno per sbarcare sulla piattaforma dal primo luglio 2021.

Uno dei titoli più importanti ed attesi sarà disponibile nel catalogo della piattaforma a partire dal 2 luglio 2021 quando Chris Pratt, il Peter Quill dell’Marvel Cinematic Universe, sarà il protagonista di La guerra di domani. Si tratta di una pellicola con tutti i crismi del film di fantascienza con una trama che vede il protagonista intento a combattere una guerra con degli alieni in un futuro dispotico, ovviamente per far si che l’umanità non soccomba sotto questa grande minaccia.

Il 9 luglio fa invece il suo debutto su Amazon Prime Video una pellicola tutta italiana con Anna Foglietta come protagonista.

Blackout Love, è una commedia del regista Francesca Marino che racconta la storia di Valeria, una donna che ha perso la fiducia nell’amore. Allena una squadra femminile di pallavolo e non ha per niente voglia di legarsi ad un uomo che la possa fare soffrire nuovamente. Ma le cose non andranno come aveva programmato.

Amazon Prime Video: la lista completa dei nuovi arrivi di luglio 2021

Dopo avervi proposto due tra i titoli più attesi del mese di luglio, passiamo ora in rassegna tutte le nuove uscite che arriveranno tra qualche giorno sul catalogo digitale di Amazon Prime Video partendo dai film originali:

La guerra di domani dal 2 luglio;

dal 2 luglio; Blackout Love dal 9 luglio;

dal 9 luglio; Demon Slayer: il treno Mugen dal 13 luglio;

dal 13 luglio; Boss Level dal 19 luglio;

dal 19 luglio; Jolt dal 23 luglio;

dal 23 luglio; Gunpowder Milkshake dal 28 luglio.

Ecco invece la lista di film non originali che sbarcheranno sul catalogo: