Il conduttore Filippo Bisciglia dall’esperienza al Grande Fratello si è legato agli studi Mediaset senza mai più lasciare il suo trono. La conduzione a Temptation Island e il passato da latin-lover senza precedenti, l’hanno reso famoso nel mondo televisivo e altrettanto sui social, dove conta un ottimo seguito. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e vita di Filippo Bisciglia, contrassegnata da una grave malattia all’anca e dalle scottanti storie d’amore.

Filippo Bisciglia: gli esordi in tv

Filippo Bisciglia nasce il 24 giugno del 1977 a Roma e ha da poco compiuto 44 anni. Si diploma alla scuola alberghiera e divide la sua giovinezza tra studio e la passione per il tennis che pratica a livello agonistico fino alla maggiore età.

Tuttavia la sua strada non è quella dello sport ma, fin da subito, è consapevole di essere fatto a pennello per il mondo dello spettacolo. L’anno seguente infatti, a 19 anni, prende parte allo spot pubblicitario in occasione dell’uscita della nuova Mini Rover Coupè. Ma sarà nel 2006 ad avere la finale consacrazione, aggiudicandosi il secondo posto nella sesta edizione del Grande Fratello. L’esperienza nel reality show gli fa guadagnare spazio tra gli studi di Mediaset, diventando il testimonial perfetto per alcuni brand di abbigliamento e accessori e partecipando a numerosi programmi televisivi, tra cui Stai all’Okkio e Distraction.

La malattia di Filippo Bisciglia

Nel passato di Filippo Bisciglia non ci sono solo i successi legati alla carriera, ma anche alcuni dolori che ha dovuto affrontare quando aveva solo 3-4 anni. Il conduttore infatti, racconta di essere stato colpito dal morbo di Perthes, una rara forma di decalcificazione dell’anca che si manifesta durante l’infanzia. Quello che ne può conseguire, se non trattata immediatamente, è un’alterazione permanente dell’articolazione dell’anca. Fortunatamente, Filippo ha potuto contare su un ottimo supporto medico, che gli ha permesso con metodi innovativi di migliorare la situazione: “Sono salvo grazie a un professore.

– racconta il conduttore in una vecchia intervista a Io e te – Lui ha deciso di adottare un metodo differente: prima si operava e si rimaneva zoppi, lui invece ha proposto di non farmi camminare per un periodo di tempo. Sei mesi con una gamba, sei con l’altra e un anno fermo con tutte e due. La cosa ha funzionato“

Filippo Bisciglia, Temptation Island e Amici Celebrities.

Filippo Bisciglia con il suo carisma e il suo animo da latin-lover si è profilato il conduttore perfetto per un reality show incentrato a tutto tondo proprio sul tema dell’amore e delle tentazioni. La padrona di casa di Mediaset Maria De Filippi, nel 2014 ha ceduto il posto da conduttrice di Temptation Island a Filippo, il quale da quella edizione ha diretto il programma con grande professionalità, diventando non solo il mediatore delle coppie ma un vero e proprio amico a cui chiedere preziosi consigli. In seguito, la carriera da conduttore si affianca a quella da concorrente per alcuni importanti reality come Tale e quale show e Amici Celebrities.

Nel programma ispirato all’omonimo format, Filippo debutta nella categoria canto insieme ad altri celebrità del panorama televisivo italiano. Si aggiudica il terzo posto nella finalissima, mentre a vincere l’edizione è la sua compagna Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia e il tradimento contro l’ex Flora Canto

Filippo Bisciglia è stato spesso al centro di gossip legati alle sue relazioni sentimentali. Come ben sappiamo, l’etichetta da latin lover che si è guadagnato non è del tutto casuale, ma dettata dal suo passato amoroso. Prima dell’esperienza al Grande Fratello infatti Filippo era fidanzato con l’attrice Flora Canto, stavano insieme ai tempi del Grande Fratello ma, proprio tra le mura della Casa, tra il presentatore e Simona Salvemini ha iniziato ad intravedersi un interesse che non è passato inosservato agli occhi degli altri concorrenti e del pubblico.

Bisciglia ha finito per tradire senza la ex fidanzata, mettendo così un punto alla loro storia d’amore

Filippo Bisciglia e l’amore con la compagna Pamela Camassa

L’animo da latin-lover sembra aver abbandonato definitivamente Filippo Bisciglia, che oggi si mostra innamoratissimo della compagna, la showgirl Pamela Camassa. I due si sono conosciuti a Cortina e inizialmente la ex modella non voleva fidarsi del conduttore vista la sua cattiva reputazione dopo l’esperienza al Grande Fratello. Tuttavia, gli inziali tentennamenti non hanno messo in crisi il legame della coppia che oggi convive da 12 anni. Entrambi sono convinti di non volersi sposare, mentre sull’argomento figli hanno due opinioni ben diverse. Infatti, Filippo vorrebbe allargare la famiglia e diventare papà, invece Pamela non si sente sicura di affrontare una maternità ma, anzi, confessa di non sentirsi all’altezza del ruolo. Per ora quindi, non sembra esserci in piano nessuna gravidanza.