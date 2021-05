Cambio di programmi per Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset è pronta a fare spazio alla programmazione estiva mettendo in soffitta sia Uomini e Donne di Maria De Filippi che Pomeriggio5 di Barbara d’Urso. A prendere il posto di questi programmi storici ci saranno due soap turche con Can Yaman a farla da padrone, per la gioia dei tanti fan del divo turco.

Maria De Filippi e Barbara d’Urso vanno in vacanza

Con l’arrivo dell’estate si sa che la televisione tende a prendere abiti più leggeri e si appresta a mettere in soffitta i programmi che l’hanno accompagnata durante tutto questo lungo inverno.

Succede a tutte le emittenti televisive, anche a quelle di punta come Canale5 che ogni anno con l’arrivo della bella stagione scelgono i programmi giusti per allietare la calda estate che si sta per prospettare.

Si salutano quindi le due regine degli ascolti di Mediaset con i loro due programmi che ogni giorno nella fascia pomeridiana hanno accompagnato i telespettatori. Rivedremo a settembre il salotto di Maria De Filippi in Uomini e Donne, quando vedremo se le novità apportate quest’anno al format potranno essere confermate anche nella prossima edizione, e quello di Barbara d’Urso con Pomeriggio 5, cercando di capire se sarà esteso o meno all’appuntamento serale di domenica dopo gli aggiustamenti di quest’anno.

A Canale 5 stanno per arrivare due attese soap con Can Yaman

Avevamo già anticipato come la scelta di Canale 5 per l’estate del 2021 fosse ricaduta su due soap turche che si preannunciano di sicuro successo ed ora è arrivato il momento di poterle gustare.

Sbarcano infatti su Canale5 a partire da lunedì 31 maggi 2021 le due soap opera turche che presentano nel cast l’attore del momento, quel Can Yaman protagonista anche del gossip nostrano con la liaison con la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

A partire dalle 14:55 andrà in onda Mr. Wrong – Lezioni d’amore, dove Can sarà il protagonista di una nuova amicizia che presto si trasformerà in qualcosa in più. Dalle ore 15:30 invece verrà trasmessa Love is in the air, altra soap turca che racconta una complicata storia d’amore nata inaspettatamente.

