Piera Maggio torna a parlare in tv, questa volta lo ha fatto per chiarire alcune questioni legate al suo rapporto con l’ex marito Toni Pipitone e le sue recenti dichiarazioni. Circa un mese fa infatti, l’ex marito di Piera Maggio ha raccontato alle telecamere di Quarto Grado il suo rapporto con la piccola Denise e con l’ex moglie: quell’occasione è stata la prima in cui Toni Pipitone si è esposto pubblicamente in 17 anni.

Per questo motivo Piera Maggio ha deciso di intervenire sulla faccenda, precisando diversi punti legati alle parole pronunciate dall’ex marito. La mamma di Denise Pipitone ha anche aggiunto che la decisione di parlare ora delle interviste di Toni Pipitone, è stata presa anche per volere del figlio Kevin.

Lui stesso, stando a quanto dichiarato da Piera, ha chiamato il padre per dirgli di smettere di dire cose non vere.

Piera Maggio contro l’ex marito Toni Pipitone

Piera Maggio è intervenuta in collegamento nel programma condotto da Milo Infante, Ore 14. Come lei stessa spiegato, voler tornare sulle dichiarazioni di Toni Pipitone in merito a Denise Pipitone, stata una scelta detta dall’esigenza di chiarire. “Il mio obiettivo resta la ricerca di Denise. Ma oggi sono qui, dopo essermi confrontata con mio figlio Kevin, per mettere dei punti ad alcune dichiarazioni rilasciate dal mio ex marito, Toni Pipitone“.

Piera Maggio, dopo aver ribadito che Toni Pipitone “Non c’entra niente col sequestro di Denise” e che “Non voglio assolutamente che si pensi una cosa del genere“, ha raccontato di aver sposato Toni Pipitone all’età di 18 anni ma lo ha “Conosciuto che ero molto giovane” e che ci sono molte inesattezze nel suo racconto.

Il racconto di Piera Maggio sull’ex marito Toni Pipitone

Piera Maggio ha raccontato che il suo matrimonio con Toni Pipitone è stato segnato da lunghi anni di separazione: “Toni Pipitone ha cresciuto Denise da quando aveva 2 anni, lui è andato via da Mazara quando mio figlio più grande aveva tre anni, per lavorare in Toscana, ed è tornato quando ne aveva 10″.

Piera Maggio ha poi aggiunto: “Ha quindi vissuto 7 anni fuori, ci vedevamo due volte all’anno“, aggiungendo anche “Forse ha dimenticato che in questi sette anni mi aveva lasciato, o di dire che il nostro matrimonio era più una apparenza che altro. All’epoca questo mi faceva molto male“.

Un matrimonio “a distanza” quello tra Piera Maggio e Toni Pipitone, quasi totalmente privo di contatti: “Lui decise di mantenere me e mio figlio senza avere rapporti.

Io sono sempre stata chiara con lui, dopo la scomparsa di Denise ho chiesto la separazione ma lui mi fece un’ulteriore proposta, di rimanere a casa e mantenere una famiglia di forma, ed è a quello che non ho più acconsentito“.

Toni Pipitone non ha mai voluto che fosse fatto il suo nome

Piera Maggio ha poi fatto una domanda indiretta rivolta all’ex marito Toni Pipitone: “Perché sei uscito dopo 17 anni?“ ha detto aggiungendo: “Visto che non volevi che si facesse il tuo nome e che non sei stato mai presente? Non ci siamo dati una spiegazione” ha con concluso riferendosi a lei e al figlio Kevin.

“Tutto questo, il fatto di esserti esposto in tv, ha stupito me e Kevin. Ci hai impedito sempre di fare il tuo nome nelle tante interviste che ho fatto. Ho fatto di tutto per lasciarti da parte“. Inoltre, sempre stando al racconto fatto da Piera Maggio, Dopo la separazione, Toni Pipitone avrebbe “dimenticato” di avere due figli: “Ha passato il mantenimento a Kevin per un anno, non ha mai contribuito nella ricerca di Denise, non mai stato presente in nessuna udienza, non ha avuto un rapporto affettivo con suo figlio ed è anzi scomparso dalla sua vita” lasciando a Piero Pulizzi il ruolo di padre. Piera Maggio ha ancora specificato che sì, Toni Pipitone “Ha voluto tanto bene alla bambina ed è stato ricambiato“.

Piera Maggio ha poi ribadito che le interessa solo trovare sua figlia e che non accetterà più che si parli della sua vita privata.