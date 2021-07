Ieri sera è iniziata la nuova edizione di Temptation Island. In queste ore il popolo del web è già impazzito per uno dei protagonisti della nuova edizione: Tommaso Eletti. Lui è il giovane fidanzato di Valentina Nulli Augusti, di ben 20 anni più vecchia, che prima di incontrarlo era già stata sposata con un altro uomo. Stefano Pagani è l’ex marito della concorrente del reality estivo di Canale 5 e in passato Valentina gli ha dedicato parole molto romantiche, che sicuramente farebbero ingelosire il giovane Tommaso.

Chi è Stefano Pagani: l’uomo al fianco di Valentina Nulli Augusti prima di Tommaso Eletti

Valentina Nulli Augusti e il suo nuovo fidanzato Tommaso Eletti sono già una delle coppie più seguite della nuova edizione di Temptation Island.

La gelosia del ragazzo, dimostrata ieri sera, lo ha portato a diventare oggetto di meme e riferimenti ironici online. Anche la grande differenza di età che divide i due fidanzati ha suscitato grande stupore, unito all’interesse per le loro storie. In queste ore sono già emerse alcune informazioni sul loro passato e sulle relazioni vissute prima del loro incontro. La 40enne Valentina era già stata sposata in passato, con Stefano Pagani che secondo Fanpage.it sarebbe suo coetaneo.

Guardando ai profilo Facebook dell’uomo è possibile conoscere alcune informazioni sul suo conto, a partire dalla data del suo compleanno, che ricorre il 28 aprile. Pagani dovrebbe aver studiato a Bari specializzandosi in Chirurgia Orale Avanzata e Chirurgia Implantare ed è quindi probabile che lavori nel campo dell’ortodonzia. Se le informazioni disponibili sul suo account social sono particolarmente scarne, guardando al profilo della Nulli Augusti è possibile scoprire qualcosa in più sulla loro relazione.

Stefano Pagani e Valentina Nulli Augusti: la fine del matrimonio

L’ultima fotografia pubblicata da Valentina in compagnia dell’ex marito Stefano Pagani sul suo profilo Facebook risale ormai al gennaio del lontano 2016.

Nello scatto, la coppia appare felice e unita in un abbraccio, ma da come emerge dalle parole della nuova concorrente di Temptation Island, il loro rapporto non sarebbe sempre stato rose e fiori.

Nell’estate del 2017, Valentina aveva infatti pubblicato un selfie che la mostrava in compagnia di un’amica. Nei commenti, la donna aveva poi aggiunto un’importante riflessione su quanto vissuto nell’ultimo periodo. “Circondatevi di persone che vi facciano ridere e stare bene.

Fate ciò che amate e fatelo spesso” esordiva la donna, invitando poi ad avere “il coraggio di abbandonare la vostra zona di comfort”. “Vedo invece troppo spesso persone che rimangono ancorate a rapporti o situazioni che le intossicano per paura del cambiamento” continuava poi prima di annunciare la fine della sua relazione.

Stefano Pagani e Valentina Nulli Augusti: “Qualcosa di non più sano”

Dopo le sue parole sull’importanza di dare valore alla vita e alla felicità, Valentina aveva fatto luce sul rapporto con il marito. “Ho lasciato un marito che ho amato tantissimo.

Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere” aveva spiegato. “Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto” aveva poi aggiunto rivelando i dettagli meno rosei della loro relazione.

“Scegliete di continuare rapporti con persone che vi lascino vivere i vostri spazi,la vostra individualità, e che non cerchino di cambiarvi a causa delle loro insicurezze” aveva concluso, dicendosi grata per aver avuto famiglia e amici al suo fianco. “Siate sempre forti.Tutto si risolve…Non permettete a nessuno di privarvi della libertà e di provare a scalfire il vostro equilibrio” aveva infine concluso, disegnando i contorni di un rapporto divenuto probabilmente burrascoso.