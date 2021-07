Lorella Cuccarini, in occasione dei suoi 35 anni di carriera, si è raccontata a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, Lorella Cuccarini ha parlato per la prima volta delle accuse contro di lei per lo screzio con Alberto Matano.

Lorella Cuccarini parla della lite con Alberto Matano

Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono stati collegi a La vita in diretta per la stagione 2019-2020. Nonostante il successo della coppia, Lorella Cuccarini non è stata riconfermata per il programma. Le ragioni sono state esplicate in una mail di Lorella Cuccarini in cui ha definito il collega un “Maschilista dall’ego smisurato”, trovando l’appoggio di alcune redattrici del programma.

Riguardo l’accaduto, Lorella Cuccarini non si è mai voluta esprimere per non alimentare le polemiche. Al salotto di Silvia Toffanin ha, però, precisato “È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, e anche questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata alle spalle, quella l’ha presa un’altra persona. Tutto quello che io ho scritto, parola per parola, in quella email, io l’ho detto personalmente al diretto interessato e a tutte le persone che dovevano sapere già diversi mesi prima”.

Lorella Cuccarini raggiunge quota 35 anni di carriera

Lorella Cuccarini, dopo diverso tempo, si è lasciata intervistare da Silvia Toffanin.

Durante l’ospitata a Verissimo, Lorella Cuccarini ha ripercorso i 35 anni di carriera. Sul suo percorso, ha detto “Mi piace molto guardare al passato perché, se ripenso a quella ventenne che era al debutto, e penso a quello che ho fatto oggi..sono veramente una ragazza fortunata. Penso che si debba guardare al passato consapevole di aver vissuto un periodo, televisivamente parlando, forse tra i più belli che ci siano stati perché ho conosciuto grandi personaggi, perché ho avuto grandi maestri e perché ho assaporato una televisione che era anche molto artigianale.

Mi sono veramente tanto divertita”.

Lorella Cuccarini, il ritorno in Rai

Dopo diverso tempo, Lorella Cuccarini è pronta a tornare in Rai. Dopo aver abbandonato La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini farà ritorno su Rai1per un omaggio a Carla Fracci, recentemente scomparsa. La conduttrice sarà ospite di Uno Weekend sabato 3 luglio, dalle 8.30 alle 10.30 per ricordare la famosa ballerina.