Terminata anche questa stagione di Uomini e Donne, Tina Cippolari vive la sua estate lontana dai riflettori di Canale 5. Salutati tronisti e corteggiatori, la bionda opinionista si è tuffata nelle faccende domestiche, ma tra qualche pulizia e nuove ricette ai fornelli qualcosa sembra essere andato per il verso sbagliato. Tina si è infatti procurata una ferita all’occhio e le immagini in cui appare bendata hanno attirato l’attenzione degli esperti di gossip.

Tina Cipollari e il pericoloso incidente domestico

In questi giorni, sul settimanale Nuovo è apparsa una notizia che sicuramente non avrà fatto piacere ai fan di Tina Cipollari.

Il magazine ha infatti pubblicato alcune immagini in cui l’opinionista di Uomini e Donne appare con addosso una grossa benda a coprirle uno dei due occhi. A quanto pare, la fasciatura non sarebbe dovuta a un’operazione, ma a un incidente domestico, di cui l’opinionista è rimasta vittima negli ultimi tempi. Una fonte vicina alla Cipollari avrebbe rivelato che sarebbe bastato un attimo di distrazione in cucina a causarle la ferita: “Era ai fornelli e le è andata una goccia d’olio bollente sulla palpebra…”.

Tina sarebbe poi stata costretta a recarsi in ospedale, per farsi visitare e medicare dal personale della struttura.

Non è la prima volta che l’opinionista rischia di farsi davvero molto male a causa di una distrazione. Poco più di un mese fa, era scivolata dietro le quinte di Uomini e Donne e la sua caduta era stata immortalata dallo storico collega Gianni Sperti. Questa volta non sembrano esservi documenti video dell’incidente della Cipollari e verrebbe da aggiungere “fortunatamente”, considerato il dolore che potrebbe aver provato a causa dell’olio bollente.

Tina Cipollari: come sta ora

Come riporta Nuovo, Tina Cipollari dovrà portare la benda all’occhio per qualche giorno, ma le sue condizioni di salute sembrano comunque essere buone.

Il fastidio più grande che l’opinionista si troverebbe a dover sopportare in questi giorni, sarebbe il calore dei primi giorni d’estate, che unito alla fasciatura al volto renderebbe particolarmente spiacevole la sua convalescenza. “Nonostante si tratti di un brutto inconveniente, basterà attendere qualche giorno per togliere la fasciatura…” ha spiegato la fonte a lei vicina.

Tina Cipollari scherza sull’incidente all’occhio: la frecciatina a Gemma Galgani

Per avere la certezza che la Cipollari stesse bene, il magazine Nuovo l’ha contattata telefonicamente.

Parlando del suo incidente, Tina ha preferito sdrammatizzare lanciando una frecciatina alla sua storica “nemica” a Uomini e Donne. “Con Gemma sempre davanti agli occhi era il minimo…” avrebbe infatti dichiarato parlando della Galgani, quasi a voler ironicamente scaricare su di lei la colpa del suo incidente.

