Giovedì 1 luglio attraverso una conferenza stampa sono svelati i palinsesti per le reti Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha presentato i programmi e gli show che prenderanno posto nella prima serata del canale più giovane del gruppo che si rinnoverà nei volti e proporrà interessanti novità ai telespettatori. Tutte le scelte dei vertici per il palinsesto della prima serata di Italia1.

La prima serata di Italia1: restano Le Iene ma saluta la Marcuzzi, arrivano nuovi show comici e tanto altro ancora

Ieri giovedì 1 luglio 2021 è arrivata l’ufficialità delle scelte per le prime serate del canale di Italia1 che accompagneranno i telespettatori a partire dall’autunno 2021 e fino alla primavera del 2022.

La prima serata del lunedì sarà quella dedicata ai film, generalmente del ciclo action o fantascientifico, che come al solito andranno in onda a partire dalle 21:20 ed accompagneranno i telespettatori alla seconda serata. In tal senso una menzione importante va alla riconferma di Chiambretti che riproporrà il suo Tiki Taka.

Il martedì sera è stata confermata la messa in onda del programma Le Iene che però saranno orfane di Alessia Marcuzzi, e vedranno alla conduzione un cast variabile dato che anche Nicola Savino lascia il programma per condurne un altro sempre sullo stesso canale.

Sempre nello stesso giorno poi Le Iene lasceranno il testimone a Veronica Gentili e ad un nuovo programma dal titolo Buoni o Cattivi.

Pier Silvio Berlusconi per la serata del mercoledì ha annunciato due nuovi programmi che rappresentano le novità comiche del canale. In prima battuta ci sarà Honolulu, programma tutto da ridere che conterrà i nuovi volti della comicità italiana per riprendere il filone che era stato abbandonato con Colorado e poi arriverà il nuovo programma di Nicola Savino dal titolo Ritorno a scuola.

Le prime serate del giovedì saranno dedicate a film e serie tv che andranno in onda sia in prima visione assoluta che come grandi classici della fantascienza o le saghe più amate del cinema che il canale non manca mai di riproporre.

Venerdì sera sarà dedicato al secondo appuntamento settimanale de Le Iene mentre il sabato sarà il giorno dedicato alla famiglia con film che strizzano l’occhio a loro. La domenica sarà invece la serata dedicata alla scienza ed alla cultura ed ai suoi approfondimenti di Freedom di Roberto Giacobbo e quello di Mistery Land con Aurora Ramazzotti ed Alvin.