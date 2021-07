Il catalogo di Amazon Prime Video è sempre in aggiornamento e se non si tratta di nuove aggiunte ci sono pur sempre degli aggiustamenti da fare per quello che riguarda i titoli pronti ad abbandonare il catalogo. Anche nel mese di luglio si rinnova questa tradizione e quindi ci saranno delle serie tv e dei film che saluteranno la piattaforma a causa dei loro diritti in scadenza. Tutti i titoli delle serie tv e dei film in scadenza su Amazon Prime Video.

L’elenco completo dei film e delle serie in scadenza sul catalogo di Prime Video

Importanti novità sul catalogo di Amazon Prime Video anche questo mese.

Dopo aver scoperto i titoli in uscita in questo luglio 2021 è arrivato invece il momento di riportarvi l’elenco dei titoli che purtroppo sono in uscita dalla piattaforma a causa dello scadere dei loro diritti.

Sono tanti i contenuti che devono salutare il catalogo di Jeff Bezos per l’ultima volta anche se mancano ancora pochi giorni agli abbonati per poterli gustare. Tra i titoli che abbandonano spiccano in elenco ci sono alcune serie culto come X-Files (dal 6 luglio) e Law & Order: Criminal Intent mentre tra i film ci sono la saga dedicata al ersonaggio immaginario di Jason Bourne ma anche capolavori recenti come 1917 (lascia il catalogo il 22 luglio) e Favolacce (il 9 luglio) oltre al famoso Love actually.

Vediamo ora tutti i titoli in scadenza nel mese di luglio e che saluteranno il catalogo di Amazon Prime Video in questi giorni:

La Notte del Giudizio (film 2013);

(film 2013); Anarchia: la notte del giudizio (film 2014) ;

(film 2014) ; Law & Order: Criminal Intent (serie tv, stagioni 1-4) ;

(serie tv, stagioni 1-4) ; Serenity (film 2005);

(film 2005); The Bourne Identity (film 2002);

(film 2002); The Bourne Supremacy (film 2004);

(film 2004); The Bourne Ultimatum (film 2007);

(film 2007); The Bourne Legacy (film 2012);

(film 2012); Magnum PI (serie tv 2019);

(serie tv 2019); Nemico Pubblico (film 2009);

(film 2009); I guardiani del destino (film 2011);

(film 2011); L’alba dei morti dementi (film 2004);

(film 2004); Hot Fuzz (film 2007);

(film 2007); Le amiche della sposa (film 2011);

(film 2011); Oblivion (film 2013);

(film 2013); Miami Vice (film 2006);

(film 2006); Love actually (film 2003);

(film 2003); Identity (film 2003);

(film 2003); The Wolf Hour (film 2019);

(film 2019); The Interview (film 2014).

Prime video: le serie nuove di luglio