Non ha sortito l’effetto sperato la riunione di William e Harry in occasione della commemorazione di Lady Diana, per quello che sarebbe stato il suo 60esimo compleanno. Il Duca di Sussex e il futuro erede al trono del Regno Unito si sono trattenuti insieme brevemente dopo aver scoperto la statua della madre, la Principessa del Galles, presentando una nota congiunta.

Le situazioni di possibile disagio sono infatti state eliminate, ma non è bastato a riunire i due figli di Diana Spencer, ancora divisi. Fonti commentano che William e Harry avranno un’occasione più tangibile di chiarire a settembre, quando il Duca di Sussex dovrebbe tornare a Londra, preferibilmente in compagnia di Meghan Markle.

William e Harry: nessuna riconciliazione, nemmeno per Lady Diana

Harry e William sono ancora molto distanti e chi sperava in un riavvicinamento in occasione delle celebrazioni per Lady Diana è rimasto deluso. I figli di Carlo, giovedì, si sono trattenuti insieme per una ventina di minuti dopo la cerimonia, poi Harry è tornato al Frogmore Cottage e da lì si è poi diretto all’aeroporto.

Il Duca di Sussex è atterrato sabato a Los Angeles, atteso dalla moglie Meghan Markle e dai figli Archie, 3 anni, e Lilibet Diana, nata poche settimane fa.

Fonti vicine alla Royal Family riferiscono al Daily Mirror che non c’è stato modo di parlare dei rapporti incrinati, con alcuni che spiegano come per Harry sia difficile “riconquistare la fiducia“.

Niente discorso per evitare “rivalità” tra Harry e William

Che William e Harry avessero camminato sulle uova per gran parte della cerimonia era chiaro dalle immagini dei due davanti alla statua di Lady Diana. “Oggi, in quello che sarebbe stato il 60esimo compleanno di nostra madre, ricordiamo il suo amore, la sua forza e il suo carattere, qualità che l’hanno resa una forza positiva in tutto il mondo, cambiando in meglio innumerevoli vite“, si legge nella dichiarazione congiunta, “Ogni giorno vorremmo che fosse ancora con noi.

E la nostra speranza è che questa statua sia vista per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità“.

Il post del Duca di Cambridge

Parole concordate per evitare che ci fosse una “rivalità dei discorsi“, secondo i beni informati citati dal Daily Mail, che avrebbe “potuto essere disastrosa“. Fonti vicine ai due riferiscono che “dimostrano un modo costruttivo di gestire le differenze“.

A settembre il ritorno di Harry nel Regno Unito

Harry potrebbe comunque tornare a Londra a settembre per nuove celebrazioni dedicate a Lady Diana.

In questa occasione, che dovrebbe essere molto più sfarzosa della cerimonia della scorsa settimana, svolta alla presenza di pochi intimi a causa del Covid-19, i due potrebbero davvero chiarire.

Voci vorrebbero che stavolta il Duca di Sussex verrà accompagnato da Meghan Markle, ma non è chiaro se la Duchessa potrà volare a pochi mesi dal parto.

