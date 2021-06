Fiocco rosa per Harry e Meghan: è nata la figlia, secondogenita della coppia. La scelta del nome, Lilibet Diana, è un omaggio alla Regina e a Lady D. Una scelta che, secondo alcuni, arriva a sparigliare le carte dopo la frattura con la Royal Family cristallizzata nell’ormai noto capitolo “Megxit“.

Harry e Meghan genitori bis: nata Lilibet Diana

La piccola, secondo quanto riportano i media americani, sarebbe nata venerdì 4 giugno in un ospedale di Santa Barbara, in California, ma la notizia è stata diffusa soltanto in questo momento.

Fiocco rosa per il duca e la duchessa del Sussex, dopo la nascita del primo figlio, Archie, che ha compiuto 2 anni il 6 maggio scorso.

La figlia di Harry e Meghan si chiama Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, riferisce la BBC.

Harry e Meghan: il nome della figlia è un omaggio alla Regina e a Lady D

Da mesi la curiosità del mondo si era condensata intorno alla scelta del nome per la seconda figlia dei duchi di Sussex e, riporta Adnkronos, i pronostici della stampa britannica sarebbero stati in parte soddisfatti.

Molti, infatti, avrebbero puntato l’attenzione proprio sull’omaggio a Lady Diana, scomparsa nel tragico incidente a Parigi del 31 agosto 1997, e infine è arrivato anche quello alla Regina Elisabetta. Lilibet, infatti, è il soprannome con cui il principe Filippo si rivolgeva alla consorte.

L’annuncio della seconda gravidanza aveva entusiasmato i fan della coppia e ora è arrivata l’ondata di gioia dopo le più recenti pagine oscure legate alla frattura tra i Sussex e la Royal Family (esacerbate dai contenuti della scottante intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey qualche tempo fa).

Secondo il New York Times, la bimba sarà chiamata” “Lili”, versione abbreviata di Lilibet. Nel novembre 2020, Meghan Markle aveva rivelato di aver vissuto un periodo drammatico dovuto a un aborto spontaneo.