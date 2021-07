Da Lorella Cuccarini, passando per Piero Pelù, Al Bano, Cristiano Malgioglio… in tanti si sono fermati oggi per ricordare Raffaella Carrà. La regina indiscussa della televisione italiana, soubrette, cantante, showgirl, conduttrice… solare, divertente, dal sorriso contagioso e dalla personalità spumeggiante, Raffaella Carrà era amata da tutti, grandi e piccini e con lei sono cresciute numerose generazioni di giovani, cantando e ballando le sue canzoni.

Non solo il mondo della musica, anche dalla politica sono arrivati i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Raffaella Carrà, sia il Presidente della Repubblica Mattarella, sia il Presidente del Consiglio Draghi hanno voluto rendere omaggio alla stella che continuerà a brillare anche dopo la morte.

“Una come lei non muore mai, continuerà ad emozionare” ha scritto Maria De Filippi, e partendo dalle sue parole vediamo il ricordo di chi l’ha conosciuta che con Raffaella Carrà ha condiviso momenti indimenticabili.

Raffaella Carrà: i messaggi di Draghi e Mattarella

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, appresa la notizia della morte di Raffaella Carrà, si è stretto nel cordoglio per la scomparsa delll’artista, questo il messaggio condiviso su Twitter sul profilo di Palazzo Chigi: “ll Presidente Draghi ha appreso con profonda tristezza della scomparsa di Raffaella Carrà.

Con il suo talento e la sua professionalità ha avuto un ruolo decisivo nel diffondere la cultura dello spettacolo in Italia“.

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto sapere: “Profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà. artista popolare amata da generazioni di telespettatori in Italia e all’estero. Volto televisivo per eccellenza ha trasmesso con la sua bravura e simpatia un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo”.

Il dolore condiviso dal mondo dello spettacolo

Il mondo dello spettacolo, fatto di artisti, cantanti, conduttori… si è unito nel dolore e nel ricordo dell’unica e sola Raffaella Carrà: “La più bella e la più brava di sempre.

Ciao Raffaella“, ha scritto Vasco Rossi. “Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo” ha scritto Laura Pausini, aggiungendo in spagnolo: “Fuiste, eres, siempre seràs la reina. Para mi, para el mundo entriero“. La cantante ha anche condiviso un altro tweet, un video di lei e la Carrà insieme.

IL MIO IDOLO DA SEMPRE E PER SEMPRE. Non dimenticherò la lettera che ci siamo scritte anni fa e le parole che ci siamo confidate. Sei nel cuore per sempre.#RaffaellaCarra ♥️ pic.twitter.com/ZwftNDzzGY — Laura Pausini (@LauraPausini) July 5, 2021

“Davvero non si trovano le parole giuste di fronte alla scomparsa della ‘mamma’ di tutte noi, l’unica inimitabile Raffaella, la storia della tv, sono sconvolta, ci mancherà da morire“, ha scritto Stefania Orlando.

“Inegaguagliabile, unica, una Stella vera, un talento da guardare con ammirazione e rispetto. Avrei voluto dirle tantee cose ma non ho osato… buon viaggio Raffaella“, così l’ha salutata Antonella Clerici.

“Sono addolorato e piango un’amica meravigliosa. Artista Meravigliosa. Oggio ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimenticherò mai… mia adorata Raffaella Carrà, che triste la vita“. E poi ancora, Gigi D’Alessio, Noemi, Enrico Papi, Mara Venier, che ha condiviso un video di una veccchia intervista, Alfonso Signorini…

“Rafffa Raffina… ci hai lasciati a bocca aperta ancora una volta.

Parlando con J-Ax ora ci siamo detti ‘Com’è possibile, sembrava immortale…’ ma pensandoci bene tu immortale lo sei davvero e rimarrai sempre con noi sorridente, solare, curiosa, attenta a tutto e tutti. Sincera, sexy, amorosa. Sei la nostra fata, la nostra Trilly, la nostra icona. Mi unisco al coro di chi ti ama e tiporterà sempre nel suo cuore“.