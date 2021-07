La morte di Raffaella Carrà è un dramma che si abbatte su tutto il mondo dello spettacolo. In queste ore, tra i tantissimi colleghi che la ricordano c’è Pippo Baudo, che si dice “immensamente scosso” per la scomparsa della stella del firmamento artistico nazionale e internazionale. Il conduttore ha rivelato qual è il suo più grande rimpianto.

Raffaella Carrà: Pippo Baudo svela il suo più grande rimpianto

Pippo Baudo si è detto “immensamente scosso” per la morte di Raffaella Carrà, avvenuta nel pomeriggio di oggi, 5 luglio, all’età di 78 anni. Lo storico conduttore della tv italiana ne ha parlato all’Adnkronos, rivelando un particolare della sua storia.

“La conosco dagli inizi della sua carriera. Io non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l’unico rimprovero che le facevo sempre, è il mio grandissimo rimpianto“. Nel ricalcare il perimetro della sua immensa caratura artistica, Baudo ha sottolineato come la Carrà sia stata “una delle poche soubrette italiane, forse l’unica, che ha avuto successo nei paesi ispanici”. In Spagna, infatti, Raffaella Carrà è diventata una star, forte di tanti anni di tv prima del suo rientro in Italia.

Baudo ha parlato anche di un aneddoto proprio sulla carriera spagnola della collega: “Una volta in Spagna, a Plaza de Toros, c’era Raffaella Carrà da sola col suo gruppo, e ricordo intorno 30mila persone.

Una cosa incredibile, un amore come per nessun’altra italiana…”. I

Raffaella Carrà morta a 78 anni

Raffaella Carrà è morta a 78 anni, dopo aver lottato contro una malattia tenuta sotto massimo riserbo fino all’ultimo. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dall’ex compagno, al suo fianco da decenni nelle sue più grandi trasmissioni, Sergio Iapino.

Nata a Bologna il 18 giugno 1943, vero nome Raffaella Maria Roberta Pelloni, si è affermata come ballerina e cantante e ha conquistato il cuore di milioni di persone con la sua verve e la sua semplicità.

Icona indiscussa della tv che diverte e insegna, è stata la prima showgirl del piccolo schermo in bianco e nero, tra le più grandi soubrette che lo spettacolo ricordi.