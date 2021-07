Lorella Cuccarini, come molti altri personaggi dello spettacolo e non, ha condiviso un pensiero per ricordare Raffaella Carrà. Con il tweet scritto il 6 luglio, il ricordo di Lorella Cuccarini ha scatenato non poche critiche. A difendere l’insegnante di Amici di Maria De Filippi c’è stata Rita Dalla Chiesa. Vediamo, però, perché il web è insorto contro Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini, il ricordo di Raffaella Carrà

In seguito alla scomparsa di Raffella Carrà il 5 luglio 2021, Lorella Cuccarini ha voluto condividere un suo pensiero sul proprio profilo di Twitter. La conduttrice ha scritto “Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci.

Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane ho dovuto, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore”. La Cuccarini continua, poi, ricordando la prima ed unica esperienza al fianco della Carrà: “La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te”.

Il rimpianto di Lorella Cuccarini

Nel suo messaggio, Lorella Cuccarini ricorda anche come, dopo quell’unica volta da giovanissima, non abbia mai avuto la possibilità di lavora con Raffaella Carrà.

Un grande rimpianto per l’insegnante di Amici che l’occasione, però, l’aveva avuta. Nel 2015, infatti, Lorella Cuccarini avrebbe dovuto partecipare al talent show di Rai1 prodotto dalla Carrà, Forte Forte Forte.

Un ripensamento aveva portato, poi, all’esclusione della Cuccarini dalla giuria. Per quel gesto, Lorella Cuccarini si espresse duramente nei confronti della Carrà. “La più amata dagli italiani”, come scrive nel suo tweet la Cuccarini, non mancò però di scusarsi pubblicamente per l’accaduto.

I dissapori sembravano, infatti, da tempo risolti. La stessa Cuccarini, infatti, ha scritto ricordando la Carrà “Niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita”.

Lorella Cuccarini, le critiche e la vicinanza di Rita Dalla Chiesa

Probabilmente proprio in ricordo di quello screzio del 2015 tra la conduttrice e la Carrà, Lorella Cuccarini è stata duramente criticata per il tweet pubblicato. In sua difesa è arrivata Rita Dalla Chiesa che prende le parti dell’insegnante di Amici di Maria De Filippi, con un tweet.

Nel messaggio su Twitter, Rita Dalla Chiesa ha scritto “Leggo ora del tweet di @LCuccarini. Ma quanto vi siete incattiviti? Quanto malessere avete dentro da sfogare sul mondo intero? A voi non è mai capitato di avere uno “scontro” sul lavoro?Che ne sapete del loro rapporto e di quello che e’ poi successo in questi 7 anni?”.