Cesare Bocci continua senza sosta l’affascinante racconto su Canale 5 attraverso lo speciale percorso di questa edizione di Viaggio nella grande bellezza. Il programma che racconta alcune delle storie più importanti del nostro Paese ritorna in prima serata per la quinta puntata della stagione, con l’appuntamento fissato per oggi giovedì 8 luglio 2021 a partire dalle ore 21:30 circa sulla rete ammiraglia di Mediaset. Protagoniste le città di Assisi e Orvieto.

Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci

Cesare Bocci sta per portare a termine su Canale 5 il suo racconto pieno di bellezza, arrivato ormai al quinto appuntamento di questa stagione.

Il viaggio di questa edizione era partito con il racconto degli amori che hanno segnato non solo il nostro Paese ma anche tutto il mondo, nella seconda puntata ci ha poi portati nella città di Verona, nella terza ci ha raccontato la bellissima e misteriosa città di Torino per poi parlare della figura di Padre Pio nella quarta.

Viaggio nella grande bellezza è arrivato dunque alla quinta puntata della seconda stagione che continua ad appassionare gli spettatori con i racconti speciali e dettagliati delle meraviglie del nostro territorio che fanno da sfondo alle interessanti storie che esso racchiude.

Viaggio nella grande bellezza: le anticipazioni dell’ultima puntata tra Assisi e Orvieto

Il programma creato e condotto da Cesare Bocci farà compagnia ai telespettatori di Canale5 con la sua ultima puntata a partire dalle ore 21: 20 circa quando inizierà il suo racconto tra le splendide città di Assisi ed Orvieto.

La prima cittadina è ormai da tempo immemore una meta importante per i fedeli di tutto il mondo che possono visitare i luoghi di culto immersi in un contesto medievale caratteristico e suggestivo che la rendono la capitale dell’arte medievale. Orvieto invece sarà raccontata attraverso i suoi 30 secoli di storia che ne racchiudono una bellezza ormai senza tempo. Non mancherà poi un approfondimento sulla figura di San Francesco d’Assisi che da sempre affascina i fedeli con la sua emblematica vita.

La vera protagonista però sarò come sempre la bellezza che sarà il tratto determinante del racconto da gustare attraverso le opere d’arte uniche di questi posti, le cattedrali splendide che la popolano ed i mondi sotterranei che racchiudono i segreti misteriosi di una terra incastonata nel Medioevo.

