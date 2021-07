Dopo l’esordio positivo su Canale5 di venerdì 25 giugno, la nuova fiction dell’ammiraglia di casa Mediaset continua la sua trasmissione con il terzo appuntamento. Masantonio – Sezione scomparsi torna venerdì 9 luglio 2021, dopo lo scorso appuntamento domenicale per la concomitanza con la partira della Nazione di Calcio del passato venerdì, con Alessandro Preziosi nel ruolo del protagonista e Claudia Pandolfi nei panni di una sua cara amica. Tutto sulla trama della terza puntata.

Alessandro Preziosi è Elio Masantonio: il nuovo detective di Canale 5

L’appuntamento con la terza puntata della nuova fiction di Canale 5 dal titolo Masantonio – Sezione scomparsi è fissato in calendario per venerdì 9 luglio 2021, quando alle 21:30 circa andranno in ondaaltri due episodi della prima stagione.

La serie sta tenendo attenti i telespettatori con un poliziesco dalle tinte misteriose grazie alla figura carismatica ma tanto enigmatica del suo protagonista. Elio Masantonio è infatti un ex poliziotto ormai in pensione che si dedica a districare casi di sparizioni iniziando a fare il detective per conto proprio contando sulla sua esperienza da scomparso. Alessandro Preziosi è dunque Elio, un uomo che non tutti capiscono ed amano ma che se decide di fare una cosa la porta al termine anche e soprattutto per il bene degli altri perché ha passato le stesse cose.

Masantonio – Sezione scomparsi: le anticipazioni della trama di venerdì 9 luglio 2021

Nel terzo appuntamento con la prima stagione della serie vedremo ancora il particolare rapporto tra Masantonio e Riva che, nonostante quest’ultimo non si fidi tanto di Elio, riesce a portare i frutti sperati nel ritrovamento degli scomparsi. In questa puntata i due si imbatteranno nel caso di un sapiente fisico che sembra avere tanti segreti da nascondere.

L’uomo è scomparso lasciando dietro di se una serie di studi su di una equazione che sembrerebbe essere rivoluzionaria. Da questa equazione partiranno le ricerche del duo che anche questa volta li porterà a scoperchiare una serie di misteri nascosti.