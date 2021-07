Bufera su Giulia Salemi e la sua dedica a Raffaella Carrà via Twitter: le parole dell’ex gieffina hanno scatenato un’ondata di indignazione che, in queste ore, si è fatta sempre più dirompente. Non è piaciuta, a molti utenti, la scelta fatta dalla fidanzata di Pierpaolo Pretelli per omaggiare la regina della tv italiana scomparsa pochi giorni fa.

Giulia Salemi, la dedica a Raffaella Carrà fa infuriare i fan

Giulia Salemi nel mirino di feroci critiche sui social: il pomo della discordia è la sua dedica a Raffaella Carrà, morta a 78 anni dopo una carriera tra le più brillanti del firmamento italiano e internazionale.

L’ex gieffina ha deciso di renderle omaggio con la sua “spunta blu” di Twitter, mandando i fan su tutte le furie.

Il gesto è andato di traverso a tanti utenti che, in pochi minuti, hanno invaso il suo profilo con commenti a dir poco indignati. “Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella“, ha scritto Giulia Salemi, aprendo a un tappeto di polemiche duro a esaurirsi nel volgere di pochi click.

tweet di Giulia Salemi

Giulia Salemi sommersa dalle critiche per la dedica a Raffaella Carrà

L’ondata di indignazione attraversa il canale social di Giulia Salemi come un nervo teso tra le sue vacanze estive.

I commenti dei fan infuriati non si sono fatti attendere. “Mi dispiace – ha scritto un utente – che faccia ste figure e non se ne renda neanche conto. Questo tweet è irrispettoso. Cosa c’entra la spunta blu con la memoria di Raffaella? Poteva benissimo dedicarle delle belle parole senza mettere in mezzo il verificato di Twitter“.

E ancora: “Credo sarebbe stato preferibile fare una dedica alla grande Raffaella, amata da tutti noi, senza mettere in mezzo un proprio successo personale… de gustibus, ma ho trovato questo post un pochino fuori luogo“, “Rispetto per i morti per favore“, “Anche oggi hai perso l’occasione di stare zitta, soprattutto in una circostanza del genere!

Senza parole“. Giulia Salemi non ha replicato, e la polemica continua.